PASQÉ : Un deuxième avis d'appel d'intérêt est lancé aux manufacturiers du Québec !

MONTRÉAL, le 22 déc. 2023 /CNW/ - L'Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ) est heureuse de récidiver en lançant son deuxième avis d'appel d'intérêt dans le cadre de l'initiative PASQÉ, la plateforme d'approvisionnement stratégique québécois de l'industrie électrique. Rappelons que cette initiative a pour but d'accroître la compétitivité des fournisseurs québécois de l'industrie électrique afin de pérenniser la chaîne d'approvisionnement et favoriser les retombées économiques locales. Ces objectifs rejoignent les orientations de la stratégie gouvernementale d'électrification de l'économie, une clé importante pour faciliter la transition énergétique. PASQÉ offre un soutien financier et des conseils stratégiques aux entreprises qui souhaitent diversifier leur offre et accroître leur capacité de desservir les besoins des donneurs d'ouvrage publics et privés de l'industrie électrique du Québec.



Dans le cadre du premier avis d'appel d'intérêt, 28 entreprises ont présenté 35 projets d'amélioration, dont 8 ont été sélectionnés pour recevoir une aide financière.



« Nous sommes fiers, surpris et ravis des résultats obtenus ainsi que des répercussions de PASQÉ jusqu'ici. Nous souhaitons que cela se poursuive! PASQÉ contribue assurément à renforcer la chaîne d'approvisionnement local et les donneurs d'ordre sont heureux d'avoir accès à des produits et services d'ici, qui n'étaient pas disponibles sur le territoire québécois jusqu'à présent. Merci au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), à Investissement Québec, Hydro-Québec ainsi que Boralex pour leur soutien dans cette magnifique initiative, qui rapporte des fruits pour les Québécois.e.s », a expliqué Marie Lapointe, présidente-directrice générale de l'AIEQ.



Les entreprises qui souhaitent répondre à cet avis d'appel d'intérêt peuvent le faire jusqu'au 16 février 2024, à 17 h.



Qui est visé par cet avis d'appel d'intérêt?

Toute entreprise manufacturière présente ou non dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie électrique du Québec, qui souhaite développer ses capacités et compétences afin d'offrir une solution de substitution compétitive aux produits étrangers. Les projets d'amélioration déjà en cours d'étude doivent contribuer à accroître le contenu québécois des grands donneurs d'ordre.

En vous rendant sur la section PASQÉ du site www.aieq.net , vous pourrez accéder :

- aux modalités d'application pour PASQÉ

- au guide du participant PASQÉ

- à un lien vous permettant d'accéder au formulaire d'enregistrement

- à une liste d'exemples de produits et services pouvant être considérés dans le cadre de PASQÉ

- au code d'éthique PASQÉ



Communiquez avec Justine Birzin pour obtenir le lien vers la séance d'information en TEAMS du 10 janvier 2024 ou pour plus de renseignements.



À propos de PASQÉ

La plateforme d'approvisionnement stratégique québécois en électricité, PASQÉ, offre un soutien financier et des conseils stratégiques aux entreprises intéressées à diversifier leur offre et déployer leur capacité de desservir les besoins des donneurs d'ouvrage publics et privés de l'industrie électrique du Québec. Elle vise à accroître la compétitivité des fournisseurs québécois de l'industrie électrique afin de pérenniser la chaîne d'approvisionnement et à renforcer le tissu industriel local.



À propos de l'AIEQ

Organisme à but non lucratif ayant plus de 100 ans d'existence, l'AIEQ regroupe les divers intervenants de l'industrie électrique québécoise, un acteur économique de premier plan qui emploie 63 000 personnes, contribue aux exportations du Québec à hauteur de 5 milliards annuellement et à 16,9 milliards de dollars au PIB du Québec. L'expertise, le savoir-faire et la capacité d'innover de l'industrie électrique du Québec sont reconnus mondialement.



L'AIEQ favorise le rayonnement, au Québec et à l'international, des entreprises œuvrant en énergie au Québec. Elle contribue au développement des connaissances en infrastructures de production d'énergies renouvelables à faibles émissions de GES, en transport et distribution d'énergie électrique, de même qu'en gestion efficace de l'énergie, et ce, dans le respect des collectivités.

