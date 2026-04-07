PASQÉ 2.1 : 11 entreprises québécoises propulsées pour renforcer la chaîne d'approvisionnement électrique

MONTRÉAL, le 7 avril 2026 /CNW/ - L'Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ) annonce la sélection de 11 entreprises manufacturières qui seront appuyées dans le cadre du programme PASQÉ 2.1, une initiative structurante visant à renforcer la chaîne d'approvisionnement électrique québécoise, accroître la productivité industrielle et favoriser la substitution aux importations.

Au total, les projets retenus représentent près de 30 M$ d'investissements, soutenus par une contribution de 5,2 M$ du programme PASQÉ 2. Ces projets permettront notamment d'accroître les capacités manufacturières, d'automatiser des procédés, de développer de nouveaux produits et de renforcer le positionnement des fournisseurs québécois auprès des grands donneurs d'ordre.

Des projets structurants pour l'industrie électrique québécoise :

Les entreprises sélectionnées dans le cadre de PASQÉ 2.1 sont :

CANMEC

CHARL-POL

Delta Star

DILO Direct Canada

EMSPEC

GENTEC

Groupe JL Leclerc

MEL

MINDCORE

PLP Canada

Prometek

Ces projets couvrent des secteurs stratégiques liés à la fabrication d'équipements électriques, aux composantes critiques, à l'automatisation industrielle et à l'optimisation des capacités de production.

Un levier concret pour la compétitivité et l'autonomie industrielle

« La qualité exceptionnelle des projets retenus démontre clairement la capacité de nos manufacturiers à répondre aux besoins croissants de l'électrification. Avec PASQÉ 2.1, nous posons des gestes concrets pour renforcer une chaîne d'approvisionnement plus résiliente, innovante et ancrée au Québec », a déclaré Alain Sayegh, président du conseil d'administration de l'AIEQ.

« Ces investissements permettront à nos entreprises d'accroître leur productivité, de développer des solutions locales et de mieux se positionner dans les projets structurants du Québec. PASQÉ s'inscrit directement dans notre volonté de mobiliser l'ensemble de l'écosystème autour d'une industrie électrique forte et compétitive », a ajouté Marie Lapointe, présidente-directrice générale de l'AIEQ.

Un appui déterminant du gouvernement du Québec

L'AIEQ tient à souligner le soutien du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) dans la mise en œuvre de ce programme stratégique. Son engagement envers le développement de la filière électrique québécoise et l'électrification de l'économie contribue directement à renforcer la compétitivité de nos entreprises et à accélérer la transition énergétique du Québec.

« Le soutien du MEIE est essentiel pour permettre aux entreprises québécoises de franchir un cap en matière d'innovation, de productivité et de développement industriel. Ce partenariat contribue directement à renforcer la compétitivité de notre filière électrique et à accélérer la transition énergétique du Québec », souligne l'AIEQ.

Une mobilisation qui se poursuit

Dans la continuité de cette première cohorte, l'AIEQ annoncera prochainement les modalités de PASQÉ 2.2, qui fera l'objet d'un webinaire d'information destiné aux entreprises intéressées.

L'AIEQ tient à souligner le travail de Hydro-Québec et les grands donneurs d'ordre qui ont soutenu ce projet dès ses débuts.

À propos du programme PASQÉ

Le programme PASQÉ vise à soutenir les manufacturiers québécois dans leurs projets d'investissement afin d'augmenter leur capacité de production, leur productivité et leur positionnement dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie électrique. Il contribue à accroître le contenu québécois dans les projets d'électrification et à réduire la dépendance aux importations.

À propos de l'AIEQ

L'AIEQ vise à promouvoir un climat d'affaires favorable à l'écosystème de l'industrie électrique du Québec, positionnant la province au cœur de la transition énergétique mondiale. Reconnue mondialement pour son expertise, l'AIEQ aspire à faire du Québec un carrefour d'innovation qui accélère le déploiement des technologies et des infrastructures soutenant l'utilisation intelligente de l'énergie électrique verte.

SOURCE Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ)

Renseignements et demandes des médias : Christelle Masson, MBA, Directrice, Approvisionnement stratégique, Talents et Communications, Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ), 514 812-5237, [email protected]