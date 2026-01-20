PASQÉ 2.0 : un premier appel d'intérêt pour dynamiser la chaîne d'approvisionnement électrique québécoise

MONTRÉAL, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Depuis 2022, le programme PASQÉ a permis à plusieurs PME québécoises de moderniser leurs opérations, d'innover et de se positionner dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie électrique en offrant des solutions locales en remplacement d'importations, tout en augmentant leur productivité. Forte de ces résultats, l'Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ) annonce aujourd'hui le lancement du premier avis d'appel d'intérêt du PASQÉ 2.0, doté d'une enveloppe de 7 M$ sur deux ans.

Les entreprises sélectionnées pourront bénéficier d'un soutien financier couvrant jusqu'à 25 % des dépenses admissibles, pour un montant maximal de 500 000 $ par projet. Cet appui vise à encourager l'automatisation, l'innovation, la substitution aux importations et l'accroissement du contenu québécois dans les projets des grands donneurs d'ordre.

« En appuyant à nouveau ce programme phare de l'AIEQ, notre gouvernement réitère son engagement à soutenir l'industrie électrique, qui est stratégique pour l'essor économique du Québec. L'Association pourra ainsi continuer à propulser la croissance et la compétitivité des entreprises québécoises, en plus de favoriser l'approvisionnement local », a fait savoir Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

« Ce premier avis d'appel d'intérêt marque une étape décisive pour aider nos PME à développer des solutions locales capables de remplacer des produits importés et accroître la productivité et compétitivité de ces entreprises, et ainsi accroître le contenu québécois dans les projets de réfection et croissance au Québec », a déclaré Marie Lapointe, Présidente-directrice générale de l'AIEQ.

« Grâce au PASQÉ 2.0, nous offrons aux entreprises québécoises les leviers nécessaires pour innover, croître et répondre aux besoins stratégiques des grands donneurs d'ordre, tout en renforçant notre autonomie industrielle québécoise et canadienne dans ce créneau d'excellence », a affirmé Alain Sayegh, Président du conseil d'administration de l'AIEQ.

Du côté des industriels, l'importance est claire : « Cette subvention est essentielle pour soutenir les fournisseurs de rang 2 et 3. Elle leur permet d'accroître leur capacité de production et de se positionner comme de véritables partenaires stratégiques dans la chaîne d'approvisionnement locale », a souligné Christine Martin, Directrice, Relations gouvernementales chez Hitachi Énergie et co-présidente de l'orientation stratégique Approvisionnement durable de l'AIEQ.

« PASQÉ 2.0 arrive à un moment charnière pour notre industrie. Pour les grands donneurs d'ordre, disposer d'une chaîne d'approvisionnement plus robuste, innovante et ancrée au Québec est essentiel pour livrer les projets d'électrification à l'échelle et dans les délais. Ce programme aidera concrètement nos fournisseurs à monter en maturité, à réduire les risques et à renforcer notre autonomie industrielle collective », a déclaré Daniel Granger, Chef des opérations commerciales Amériques du Nord & VP GE Énergies Renouvelables Canada et co-président de l'orientation stratégique Approvisionnement durable de l'AIEQ.

Les entreprises manufacturières intéressées sont invitées à déposer leur projet dans le cadre de cet avis d'appel d'intérêt sur notre site Internet.

Ce lancement s'inscrit également dans la dynamique de la Grande conférence de l'AIEQ en Approvisionnement durable, qui s'est tenue le 23 octobre 2025 à l'Hôtel Sofitel de Montréal, un rendez-vous qui a rassemblé l'ensemble de la filière électrique pour partager réussites, perspectives et meilleures pratiques.

L'AIEQ tient à souligner le travail de Hydro-Québec et les grands donneurs d'ordre qui ont soutenu ce projet dès ses débuts. L'AIEQ remercie madame Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, pour son soutien dans ce dossier. Son engagement envers le développement de la filière électrique québécoise et l'électrification de l'économie contribue directement à renforcer la compétitivité de nos entreprises et à accélérer la transition énergétique du Québec.

À propos de l'AIEQ

L'AIEQ vise à promouvoir un climat d'affaires favorable à l'écosystème de l'industrie électrique du Québec, positionnant la province au cœur de la transition énergétique mondiale. Reconnue mondialement pour son expertise, l'AIEQ aspire à faire du Québec un carrefour d'innovation qui accélère le déploiement des technologies et des infrastructures soutenant l'utilisation intelligente de l'énergie électrique verte.

