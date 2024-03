Le Port a une fois de plus connu une très bonne année pour ce qui est des importations maritimes et de l'activité des navires de croisière, ce qui souligne l'importance du rôle qu'il joue au sein de l'économie de Toronto, où il favorise le développement du tourisme, du commerce et des activités de construction.

TORONTO, le 11 mars 2024 /CNW/ - En 2023, plus de 2,3 millions de tonnes de marchandises ont transité par le Port de Toronto. Son terminal de croisières a quant à lui battu des records de fréquentation, puisqu'il a reçu la visite de 45 navires transportant au total près de 18 000 passagers venus visiter la ville. Le Port a encore une fois connu une année faste au chapitre des importations maritimes et de l'activité des navires de croisière. Cela souligne l'importance du rôle qu'il joue au sein de l'économie de Toronto, où il facilite la circulation des marchandises et des personnes, ce qui contribue à stimuler le tourisme et le commerce dans la région.

Plus de 2,3 millions de tonnes métriques de marchandises ont transité par le Port de Toronto en 2023, fournissant le sucre pour notre café, le sel pour nos routes et les matières premières nécessaires à l'industrie de la construction en plein essor de Toronto – l'une des plus actives en Amérique du Nord – y compris le ciment, les granulats et les produits en acier. (Groupe CNW/PortsToronto)

Tonnage commercial

Le nombre de navires de charge accueillis par le Port de Toronto est resté stable en 2023, année au cours de laquelle 189 bateaux sont venus livrer au port toutes sortes de chargements en vrac, de cargaisons liées à des projets et de marchandises diverses - pour un volume total de 2 311 616 tonnes.

En plus des 606 060 tonnes de sucre importées d'Amérique centrale et du Sud pour fournir l'industrie torontoise des aliments et des boissons, le Port a également réceptionné plus de 685 661 tonnes de sel, essentiellement destiné à être épandu sur les routes de Toronto durant l'hiver. L'industrie de la construction torontoise ne montre pas de signes de ralentissement, et le Port a vu arriver 796 644 tonnes de ciment (11 % de plus qu'en 2022), 97 016 tonnes de granulat et 123 234 tonnes de produits en acier - notamment des bobines, des tuyaux et des barres d'armature - destinés à des chantiers de la région du Grand Toronto.

Impact économique

Fret commercial

Un rapport indépendant intitulé Retombées économiques du transport maritime au Port de Toronto (publié en septembre 2023 par Martin Associates) confirme qu'en 2022, la manutention de fret maritime au Port de Toronto a généré 463,5 millions de dollars d'activité économique et 1 989 emplois en Ontario. L'étude portait exclusivement sur les retombées des activités liées au transit de marchandises par le Port de Toronto : ses résultats ne reflètent donc pas toute la diversité des activités du Port, où sont également exploités un terminal de croisières et des terminaux maritimes.

Croisières

Port d'escale prisé des voyageurs effectuant des croisières dans la région des Grands Lacs, le Port de Toronto a enregistré en 2023 sa deuxième année record consécutive, puisqu'il a accueilli 45 navires de croisière, soit près de 18 000 passagers. Or, la saison des croisières 2024 s'annonce elle aussi excellente : entre mai et octobre, 36 navires de croisière devraient faire escale au port et débarquer à Toronto près de 18 000 passagers afin de leur permettre de découvrir les nombreux attraits de la ville. Dans le cadre de l'initiative Croisière des Grands Lacs, lancée par la Conférence des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent, il a été estimé que l'activité de l'industrie des croisières dans la région des Grands Lacs devrait générer en 2024 une valeur économique de plus de 200 millions de dollars américains pour les ports et collectivités de la région.

Cinéma

PortsToronto loue deux de ses terminaux maritimes à Cinespace. Cette dernière y a aménagé des installations de production qu'elle met à la disposition d'entreprises de l'industrie du cinéma et de la télévision - comme Netflix par exemple. Cette activité sert les intérêts de l'industrie cinématographique torontoise, un secteur qui pèse deux milliards de dollars et s'est essentiellement développé dans la zone des terrains portuaires. Le port sert également de décor pour de nombreux tournages (Law & Order Toronto, Reacher, The Boys, etc.).

Citation

« Situé le long du corridor de transport maritime écologiquement durable des Grands Lacs et de la Voie maritime du Saint-Laurent, le Port de Toronto facilite la circulation des personnes et des marchandises qui passent par la plus grande ville et la région la plus peuplée du Canada », a déclaré RJ Steenstra, président et chef de la direction de PortsToronto. « Le Port de Toronto, qui génère plus de 460 millions de dollars d'activité économique en Ontario, a un impact économique considérable, mais ce n'est pas tout : l'acheminement au port, par bateau, de 2,3 millions de tonnes de marchandises a évité l'année dernière le passage d'environ 57 000 camions de 40 tonnes sur les routes et autoroutes déjà congestionnées de Toronto. »

« Le Port de Toronto est un portail commercial fiable et durable permettant d'importer chaque année les millions de tonnes de marchandises dont notre ville a besoin pour continuer de prospérer. Entrent notamment par ce portail le ciment utilisé par notre industrie de la construction - l'une des plus dynamiques d'Amérique du Nord - et le sucre que nous mettons dans notre café du matin », a poursuivi M. Steenstra.

Le Port en chiffres

