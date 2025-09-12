Pas de grève ! Une entente à Dorval

CITÉ DE DORVAL, QC, le 12 sept. 2025 /CNW/ - Une bonne nouvelle pour clore la semaine : le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301) représentant les cols bleus de la Cité de Dorval, annonce qu'une entente de principe a été entérinée aujourd'hui en assemblée générale, avec un appui de 78 % des membres. Les syndiqué.e.s de Dorval avaient voté en juillet dernier pour des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

« Bravo pour la mobilisation. On se tient debout pour ne pas s'appauvrir, et nous sommes fiers des résultats obtenus ! », de déclarer Jean-Pierre Lauzon, président du SCFP-301.

Parmi les améliorations au contrat de travail, notons une augmentation salariale de 22,5 % sur six ans. Les primes sont également bonifiées, et les membres bénéficieront désormais d'une semaine de travail de quatre jours. Des améliorations importantes ont aussi été apportées aux clauses concernant l'assurance collective et l'assurance salaire pour les auxiliaires. De plus, un différend majeur sur le respect de l'ancienneté a pu être résolu entre les parties.

« Je tiens à remercier les membres de notre comité de négociation : Benoit Paquette, délégué syndical, Jonathan Pelletier, délégué syndical, Éric Bélanger, Comité de négociation, Fayçal Bendhiba, directeur syndical et Frantz Elie, conseiller syndical », de conclure le président syndical.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 12 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

