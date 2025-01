Pas de grève pour les cols bleus de Laval

LAVAL, QC, le 28 janv. 2025 /CNW/ - À la suite de l'envoi d'un avis de grève concernant deux jours de grève, soit les 4 et 5 février 2025, des discussions ont eu lieu avec les personnes représentantes de l'employeur et bien qu'une entente de principe ne soit pas encore conclue, les syndiqué(e)s progressent vers un règlement. Ainsi, la grève prévue en février n'aura pas lieu.

« Les négociations avec la Ville de Laval, qui ont commencé au printemps 2023, avançaient trop lentement. À ce stade-ci, nous voulons concentrer tous nos efforts à la table de négociation. Des rencontres sont déjà planifiées », d'affirmer Alexandre Prégent, conseiller syndical du SCFP.

Par ailleurs, le syndicat continuera de mettre de la pression sur l'employeur pour qu'il bonifie ses mandats afin d'en arriver à une convention collective satisfaisante pour toutes les parties.

En fonction de l'avancée des négociations, d'autres actions pourraient être mises en place dans les prochains jours.

« Restez unis! C'est la seule façon d'atteindre nos objectifs », de conclure le conseiller syndical.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

