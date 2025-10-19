GATINEAU, QC, le 19 oct. 2025 /CNW/ - Malgré les efforts soutenus de la section locale 1557 du Syndicat uni du transport (SUT) pour négocier une entente équitable répondant aux enjeux de sécurité d'emploi et de parité salariale dans les 48 dernières heures avant l'échéance, aucune entente n'a été conclue. En conséquence, les travailleuses et travailleurs du transport de la STO seront en grève à compter de 0 h 01 dans la nuit de dimanche à lundi.

Les négociations ont échoué parce que la Société de transport de l'Outaouais (STO) n'a pas présenté d'offre raisonnable répondant aux principales revendications formulées par la section locale 1557 du SUT.

« Notre équipe de négociation a agi de bonne foi tout au long du processus, mais l'employeur tente de démanteler des protections établies depuis longtemps dans la convention collective, qui garantissent la sécurité d'emploi de nos membres », a déclaré Olivier Lachance, président de la section locale 1557.

« La STO n'a cessé de retarder et de faire traîner les négociations et n'a pas présenté d'offre équitable que nos membres puissent accepter. Ces travailleuses et travailleurs du transport sont sans contrat depuis 2023 - presque trois ans. Ils et elles méritent un salaire décent, comparable à celui offert dans les autres sociétés de transport. En ce moment, ils et elles gagnent nettement moins que leurs homologues ailleurs. »

« Nos membres ont fait preuve de beaucoup de patience dans l'attente d'une nouvelle convention collective, mais la coupe est pleine. Nos membres sont unis et pleinement déterminés à faire la grève pour obtenir l'entente équitable qu'ils et elles méritent », a conclu Lachance.

Le SUT affirme ne pas prendre à la légère la décision de déclencher une grève ni de perturber le service, mais que la STO ne lui laisse aucun autre choix. Le syndicat recommande au public de se préparer à la grève et aux retards qui en découleront.

« La STO ne réalisera la véritable valeur de son personnel que lorsqu'il ne se présentera pas au travail », a affirmé John Costa, président international du SUT.

« Notre syndicat et nos membres de la section locale 1557 en ont assez du manque de respect dont fait preuve la STO. Nous aurions préféré épargner les passagères et passagers, mais notre syndicat connaît bien ce type de lutte. Nous serons aux côtés de nos consœurs et confrères sur les lignes de piquetage jusqu'à la victoire. »

SOURCE Syndicat Uni du Transport 1557

Personne-ressource pour les médias : Olivier Lachance, président, section locale 1557 du SUT, 819-921-3486, [email protected]