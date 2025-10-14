GATINEAU, QC, le 13 oct. 2025 /CNW/ - Frustré-es par l'absence de progrès dans les négociations, les travailleuses et les travailleurs du transport en commun de la Société de transport de l'Outaouais, représenté-es par la section locale 1557 du Syndicat Uni du Transport (SUT Canada), se préparent maintenant à déclencher une grève. Bien que le syndicat ait négocié de bonne foi au cours de la dernière année, ces travailleuses et travailleurs sont sans convention collective depuis 2023. L'employeur et le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) continuent de se traîner les pieds. Résultat? Le syndicat tiendra une conférence de presse le mardi 14 octobre à 10h au 708 boulevard des Affaires, Gatineau, J8R 2M7, afin d'annoncer une date de grève.

Les travailleuses et travailleurs sont laissé-es dans l'incertitude, toujours en attente de réponse alors que le CCRI a dépassé le délai légal de 82 jours, échu le 2 septembre 2025, pour établir les règles entourant une grève ou un lockout.

De plus, la STO (l'employeur) continue de retarder les négociations en soutenant que le service qu'elle offre est un service essentiel et que toute grève est impossible. Or, en 2017, le CCRI a statué que le transport en commun n'est pas un service essentiel. Les syndiqué-es de la STO sont donc tout à fait en mesure d'exercer leur droit de grève.

« Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale anti-briseurs de grève, le 20 juin 2025, l'employeur tente d'imposer le maintien de certaines activités de travail pendant une grève ou un lockout -- une position à laquelle nous nous opposons fermement. Depuis, nous attendons une décision du CCRI qui établira les paramètres d'une grève ou d'un lockout légal. Or, leur silence est à la fois décevant et injuste -- et nos membres méritent une convention collective équitable. Nous passons donc à l'action en préparant nos membres à la grève et tiendrons une conférence de presse le 14 octobre pour annoncer la date du déclenchement. », a déclaré Olivier Lachance, président de la section locale 1557 du SUT.

Conférence de presse

Date: mardi le 14 octobre 2025

Heure: 10:00

Lieu: En face du garage de la STO, 708 boulevard des Affaires, Gatineau

Intervenant-es:

Olivier Lachance, président, section locale 1557 du SUT

John Di Nino, président SUT Canada

Magali Picard, présidente de la FTQ

Larry Rousseau, vice-président exécutif, CTC

