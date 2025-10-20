GATINEAU, QC , le 20 oct. 2025 /CNW/ - Les travailleuses et travailleurs du transport de la STO sont maintenant en grève! Malgré les nombreux efforts de la section locale 1557 du Syndicat uni du transport pour parvenir à une entente équitable à la table de négociation, aucun accord n'a été conclu. La STO semble plus intéressée à multiplier les manœuvres dilatoires et à provoquer des retards qu'à négocier un contrat juste répondant aux revendications clés du syndicat.

« Notre équipe de négociation a agi de bonne foi tout au long du processus, mais l'employeur tente de démanteler des protections établies depuis longtemps dans la convention collective, qui garantissent la sécurité d'emploi de nos membres », a déclaré Olivier Lachance, président de la section locale 1557.

« La STO n'a cessé de retarder et de faire traîner les négociations et n'a pas présenté d'offre équitable que nos membres puissent accepter. Ces travailleuses et travailleurs du transport sont sans contrat depuis 2023 - presque trois ans. Ils et elles méritent un salaire décent, comparable à celui offert dans les autres sociétés de transport. En ce moment, ils et elles gagnent nettement moins que leurs homologues ailleurs. »

Le SUT tiendra donc une conférence de presse et un rassemblement aux côtés des grévistes de la STO et invite les autres sections locales du SUT, les syndicats d'autres secteurs, le grand public et les usagères et usagers du transport collectif à venir manifester leur solidarité avec les membres de la section locale 1557.

Le SUT demeure prêt à retourner à la table de négociation pour conclure une entente juste et équitable pour ses membres. La balle est maintenant dans le camp de la STO : elle doit revenir avec une proposition raisonnable et respectueuse.

Quoi : Rassemblement - Conférence de presse



Qui : Olivier Lachance, président de la section locale 1557 du SUT

John Costa, président du SUT International

John Di Nino, président du SUT Canada



Quand : Mardi 21 octobre 2025 à 10 h



Où : 111, rue Jean-Proulx, Gatineau (QC) J8Z 1T4

SOURCE Syndicat uni du transport de Gatineau

Personne-ressource pour les médias : Olivier Lachance, président, section locale 1557 du SUT, 819-921-3486, [email protected]