Parvis De Biencourt - lancement des travaux d'aménagement permanent

MONTRÉAL, le 25 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest procédera au réaménagement final de la rue De Biencourt dans le cadre du Programme d'implantation de rues piétonnes et partagées (PIRPP). Les travaux débuteront dès la fin mai et se poursuivront jusqu'à la fin de l'été.

Situé entre le boulevard Monk et la rue Briand, ce lieu verdoyant de rencontre, de rassemblement, de détente et de partage, est le prolongement naturel du parvis de l'ancienne église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours devenue le Théâtre Paradoxe. La placette offre une vue imprenable sur ce bâtiment d'intérêt patrimonial.

« Je suis très heureux de voir ce projet arriver à terme, a déclaré le maire de l'arrondissement Benoit Dorais et président du comité exécutif de la Ville de Montréal. Ce bel îlot de fraicheur intergénérationnel représente une action concrète du Plan d'action pour la revitalisation du boulevard Monk et complémente parfaitement les travaux réalisés l'an passé sur le boulevard. On pourra bientôt dire mission accomplie! »

« Ce projet d'aménagement est inspirant à tous les points de vue! Avec la piétonnisation de la rue, l'arrondissement pose un geste concret pour favoriser une mobilité active et contribue directement à notre démarche vers la transition écologique. Le projet aura un impact positif majeur sur la qualité de vie des citoyen.ne.s », a mentionné Éric Alan Caldwell, responsable de la mobilité au sein du comité exécutif.

La piétonnisation, réalisée en trois phases successives, a été élaboré en concertation avec les partenaires, les commerçant.e.s et les citoyen.ne.s qui ont été consultés à chaque étape de sa réalisation. Le concept a été développé par l'équipe constituée de Mousse Architecture de Paysage, Collectif Escargo, Gravitaire et Rose Architecture, lauréat.e.s d'un concours de design réalisé avec l'appui du Bureau de design en mai 2017.

« Tout ce travail de concertation nous aura permis de nous assurer l'adhésion de la communauté au projet pour en garantir le succès. Le jeu en valait la chandelle et nous sommes confiants que les résultats seront au rendez-vous », ont fait savoir les conseillers du district de Saint-Paul−Émard−Saint-Henri Ouest, Anne-Marie Sigouin et Alain Vaillancourt.

Pour en savoir plus sur le projet : ville.montreal.qc.ca/ruespietonnes/rue/parvis-de-biencourt

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest

Renseignements: Anyck Paradis | Chargée de communication, [email protected] | 438 922-7930

Liens connexes

https://montreal.ca/le-sud-ouest