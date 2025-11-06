L'Institut national de santé publique du Québec fait le point sur l'exercice de maintien de l'équité salariale et sur les négociations avec ses syndicats de professionnelles et professionnels

MONTRÉAL ET QUÉBEC, le 6 nov. 2025 /CNW/ - L'Institut national de santé publique du Québec a reçu un avis de grève de la part du Syndicat des professionnelles et professionnels de la santé publique du Québec (SPPSPQ) pour les 10 et 11 novembre prochains. Jusqu'à maintenant, plus de 90 % des 180 demandes syndicales ont été réglées. À plusieurs reprises pendant la négociation l'employeur a proposé différentes solutions pour accélérer les pourparlers. Nous réitérons notre entière disponibilité pour régler rapidement.

Concernant l'exercice de maintien de l'équité, nous travaillons en comité avec des représentants de chaque syndicat. Nous souhaitons que les travaux se concluent et nous avons mis les efforts en ce sens. Toutefois, étant donné que les travaux du comité n'avancent pas à rythme acceptable, nous avons déposé un différend patronal pour demander à un tiers de trancher les aspects qui demeurent en litige.

L'Institut national de santé publique du Québec est un centre d'expertise et de référence en matière de santé publique au Québec.

