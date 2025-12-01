Partout au Québec, la 25e collecte de rue de La guignolée des médias aura lieu ce jeudi 4 décembre

Alors qu'un Québécois sur cinq vit en situation d'insécurité alimentaire, la générosité est plus essentielle que jamais

MONTRÉAL, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Ce jeudi 4 décembre, La guignolée des médias tiendra sa populaire collecte de rue dans 15 grandes régions du Québec. Plus de 400 points de collecte recevront les dons en argent, en denrées non périssables et en produits d'hygiène personnelle. Découvrez ici tous les lieux et leurs heures d'activité.

Tous les dons seront remis à une centaine de comptoirs d'aide alimentaire et d'organismes locaux reconnus, qui les redistribueront sous forme d'aliments et de repas pour les Fêtes… et bien après.



Un don dans votre région reste dans votre région : contribuer, c'est aider vos proches, vos collègues et vos voisins.

Collecte à Montréal

À Montréal, seuls les dons en argent seront acceptés. Sept stations de métro et 15 points de collecte de rue seront ouverts de 7 h à 10 h, ainsi que deux autres -- Papineau/René-Lévesque et Frontenac/du Mont-Royal -- accessibles de 7 h à 12 h.

Vous pourrez y rencontrer plusieurs des porte-paroles de cette année :

Sébastien Benoit, animateur, TVA (Québecor)

Michel Bherer, chef d'antenne et animateur, Noovo (Bell Média)

Isabelle Deschamps Plante, chef en développement et animatrice, Ricardo Média (Radio-Canada)

Luc Ferrandez, animateur, 98.5 (Cogeco Média)

Joanie Lamoureux, animatrice (Télé-Québec)

Elizabeth Rancourt, cheffe d'antenne, TVA Sports (Québecor)

Valérie Roberts, animatrice, 96.9 CKOI (Cogeco Média)

Les dons en denrées pourront être effectués chez nos partenaires Maxi, Provigo et Nissan.

Des façons de contribuer adaptées à aujourd'hui

Puisque de moins en moins de gens transportent de l'argent comptant, la collecte a évolué. Dans certaines régions, dont à Montréal, il sera aussi possible de verser un don sans contact de 5 $ ou 10 $, par carte de crédit ou de débit -- un mode de don simple, rapide et entièrement sécurisé.

Plusieurs manières de participer partout au Québec d'ici le 31 décembre

Donner des denrées ou de l'argent dans un des 217 supermarchés Maxi et Provigo

supermarchés Maxi et Provigo Remettre un don chez l'un des 63 concessionnaires Nissan du Québec

concessionnaires Nissan du Québec Verser un don en ligne du montant de votre choix à guignolee.ca

Texter NOEL au 20222 pour un don de 10 $

Une 25e édition significative

Depuis 2001, les médias québécois unissent leurs forces afin de permettre à tous de célébrer les Fêtes dans la dignité. La guignolée des médias est la seule initiative sociétale soutenue par une centaine de médias du Québec. À ce jour, elle a permis d'amasser 67,6 millions $ et des tonnes de denrées redistribuées à plus de 100 organismes. Comme les besoins demeurent importants bien après Noël, chaque don compte.

Pour tout savoir sur la plus grande collecte alimentaire au Québec (nouvelles, images, organismes, bénévolat, partenaires…), visitez guignolee.ca.

Les résultats préliminaires de la collecte de rue seront publiés le jeudi 4 décembre à 16 h 30 dans la section « Salle de presse » du site guignolee.ca et sur Cision. Un bilan de mi-parcours sera dévoilé le lundi 15 décembre, et les résultats finaux le seront le 31 décembre.

