/R E P R I S E --Invitation aux médias - La guignolée des médias vous convie à une rencontre de presse le mercredi 19 novembre 2025, de 10 h 30 à 12 h./

LA GRANDE GUIGNOLEE DES MEDIAS

19 nov, 2025, 07:00 ET

MONTRÉAL, le 12 nov. 2025 /CNW/ -

Au programme

  • Mise à jour sur l'état des organismes Jeunesse au Soleil, Moisson Montréal et la Société de Saint-Vincent de Paul
  • Échanges avec des experts sur l'insécurité alimentaire
  • Témoignages de clients des comptoirs d'aide alimentaire
  • Dévoilement des porte-paroles
  • Visite de Moisson Montréal

Quand : 

19 novembre, 10h

Où : 

Moisson Montréal,
6880, chemin de la Côte-de-Liesse, Montréal.

SVP, confirmez votre présence avant le mardi 18 novembre, à 12 h.

SOURCE LA GRANDE GUIGNOLEE DES MEDIAS

Relations médias : Véronique Fecteau / 514 893-0772 / [email protected]; Denise Deveau / 514 953-9889 / [email protected]; Isabelle Fafard / 514 865-8157 /[email protected]

