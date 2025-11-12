Invitation aux médias - La guignolée des médias vous convie à une rencontre de presse le mercredi 19 novembre 2025, de 10 h 30 à 12 h.

Nouvelles fournies parLA GRANDE GUIGNOLEE DES MEDIAS
12 nov, 2025, 11:30 ET
Au programme
- Mise à jour sur l'état des organismes Jeunesse au Soleil, Moisson Montréal et la Société de Saint-Vincent de Paul
- Échanges avec des experts sur l'insécurité alimentaire
- Témoignages de clients des comptoirs d'aide alimentaire
- Dévoilement des porte-paroles
- Visite de Moisson Montréal
SVP, confirmez votre présence avant le mardi 18 novembre, à 12 h.
Relations médias : Véronique Fecteau / 514 893-0772 / [email protected]; Denise Deveau / 514 953-9889 / [email protected]; Isabelle Fafard / 514 865-8157 /[email protected]
