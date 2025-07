Partielle dans Arthabaska - Le Réseau des CCTT - Synchronex et les trois CCTT affiliés au Cégep de Victoriaville appellent les candidats à rétablir le financement des CCTT

VICTORIAVILLE, QC, le 25 juill. 2025 /CNW/ - À l'occasion de l'élection partielle dans la circonscription d'Arthabaska, les trois centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) affiliés au Cégep de Victoriaville - le CISA, le CETAB+ et Inovem - lancent un appel clair aux candidats : rétablir le financement des 59 CCTT pour préserver la capacité d'innovation des entreprises québécoises.

Dans un contexte économique difficile, l'innovation n'est plus une stratégie de croissance -- c'est une stratégie de survie. Marqué par l'incertitude, l'inflation et une concurrence féroce, les PME ont plus que jamais besoin d'un accompagnement spécialisé en innovation pour augmenter leur productivité et leur efficience, diversifier leurs marchés internationaux et canadiens ainsi qu'homologuer, développer et améliorer leurs produits et leurs services. La coupure de 5,1M$ annoncé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) en mai dernier envoie un signal préoccupant sur l'importance de déployer et soutenir l'innovation en région.

Par leur proximité avec les établissements collégiaux, les CCTT jouent un rôle clé en répondant directement aux besoins critiques de leur secteur et de leur communauté. Leur savoir-faire collectif permet aux entreprises d'ici de bénéficier d'un soutien technique en matière d'innovation et de recherche appliquée de manière concrète et adaptée à leur réalité. Mais cette capacité d'action repose directement sur un financement stable et structurant du dispositif.

« Les 3 CCTT affiliés à notre Cégep sont bien plus que des centres d'innovation et de recherche appliquée : ce sont des leviers puissants pour la vitalité économique et sociale d'Arthabaska. Ils créent des ponts entre la science, l'innovation et les réalités concrètes des entreprises d'ici. Dans une région où notre établissement est le seul d'enseignement supérieur, leur mission est d'autant plus essentielle dans la formation d'une main-d'œuvre qualifiée et innovante, mais également dans le développement d'une culture d'innovation qui s'enracine dans les entreprises qui sollicitent leurs services. » illustre Denis Deschamps, directeur général du Cégep de Victoriaville

Dans l'industrie du bois, particulièrement touchée par des défis tarifaires et internationaux, l'innovation est cruciale pour assurer la compétitivité des entreprises régionales. Inovem CCTT, reconnu pour son expertise dans les matériaux biosourcés et la transformation du bois, travaille quotidiennement avec des PME pour les aider à traverser cette période difficile.

« Les entrepreneurs de notre secteur ne manquent pas de courage, mais ils ne peuvent pas tout faire seuls. Dans un contexte économique aussi fragile, il faut les aider à innover, à automatiser et à créer de la valeur ajoutée. Le rôle d'Inovem est de rendre l'innovation accessible, mais cela nécessite un soutien gouvernemental prévisible. » précise Bernard Lefrançois, directeur général d'Inovem CCTT en bois et matériaux connexes

À l'échelle nationale, les 59 CCTT forment un réseau d'une efficacité remarquable. Collectivement, ils génèrent plus de 133 M$ en autofinancement, réalisent plus de 13 000 mandats par année et contribuent à la compétitivité de milliers d'entreprises d'ici. Chaque dollar investi dans les CCTT est multiplié en retombées concrètes pour l'économie québécoise.

« Le Réseau des CCTT est un modèle unique qui fait ses preuves depuis plus de 40 ans. Nos centres d'innovation et de recherche appliquée permettent à des milliers de PME de rester dans la course à l'innovation, même avec des ressources limitées. L'efficience du dispositif est démontrée : il faut maintenant lui donner les moyens de continuer à livrer. » évoque Nancy Déziel, présidente du Réseau des CCTT - Synchronex

Dans le cadre de cette élection partielle, le Réseau des CCTT invite donc tous les candidats à se positionner clairement sur le rétablissement du financement des CCTT. L'innovation est un moteur de développement régional : il est temps de l'appuyer avec conviction.

À propos du Réseau des CCTT

Le Réseau des CCTT est le regroupement de 59 centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales novatrices (CCTT). Chaque CCTT possède une expertise unique permettant d'accompagner adéquatement une organisation dans son processus d'innovation. Que ce soit en aide technique, en recherche appliquée, en demande d'information ou encore pour une formation sur l'utilisation de nouveaux procédés ou appareils, les 2 400 experts et expertes du Réseau des CCTT sont en mesure de proposer des solutions adaptées au milieu preneur.

