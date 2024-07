MONTRÉAL, le 15 juill. 2024 /CNW/ - Espace pour la vie vous invite à participer à cette 8e édition du Blitz international de suivi du monarque qui se tiendra du 26 juillet au 4 août. Il s'agit d'une occasion unique pour les personnes et les organisations du Canada, des États-Unis et du Mexique de faire équipe au-delà des frontières internationales pour protéger cette espèce emblématique d'Amérique du Nord.

Pendant dix jours, le Blitz international de suivi du monarque invite la population nord-américaine à trouver des plants d'asclépiade et à chercher des œufs, des chenilles, des chrysalides et des papillons afin d'estimer la taille de la population estivale du monarque. Pour participer, il suffit de transmettre vos observations de monarques et de plants d'asclépiades via le programme de l'Insectarium Mission monarque ou par l'intermédiaire de l'un des programmes de science participative indiqués ci-après.

Des données cruciales pour la protection du monarque

Comme les populations de monarques et les asclépiades couvrent une grande partie de l'Amérique du Nord, la participation de la population est essentielle pour approfondir les connaissances sur ces deux espèces intimement liées. Les changements climatiques modifient l'aire de répartition des monarques et des asclépiades, d'où l'importance de collecter et d'analyser des données fiables à long terme afin de mieux comprendre les tendances en matière de population et d'habitat.

Les quelque 4 000 observations rapportées l'an dernier ont permis de collecter de précieuses données sur la reproduction du monarque dans toute l'Amérique du Nord. Les observations provenant des bénévoles permettent d'identifier les aires de conservation prioritaires pour le monarque et de guider les mesures de conservation. Les données collectées durant le Blitz sont en libre accès et peuvent être consultées sur le site du Réseau trinational de connaissances sur le monarque, un centre de dépôt des données conçu par les experts de l'Insectarium qui contient des observations de diverses sources et qui aide les équipes de recherche à effectuer des analyses temporelles et spatiales à grande échelle.

Le Blitz est l'unique initiative coordonnée à l'échelle de l'Amérique du Nord offrant un aperçu de la répartition estivale des populations de monarques et d'asclépiades. Ces informations sont cruciales pour les scientifiques afin de comprendre et d'évaluer le succès de la reproduction chez les monarques, ainsi que les tendances de la population à long terme. C'est particulièrement important actuellement, puisque la population migratrice de l'est des monarques a atteint le deuxième plus bas niveau jamais observé dans les sites d'hivernage au Mexique, sur une superficie de 0,90 hectares, selon la CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Mexique). De plus, en décembre 2023, le monarque a été officiellement désigné comme espèce en voie de disparition en vertu de la Loi sur les espèces en péril du Canada.

Selon Maxim Larrivée, directeur de l'Insectarium | Espace pour la vie : « Participer au Blitz international de suivi du monarque est un moyen concret de contribuer à la conservation de ce papillon emblématique. En rejoignant des milliers de bénévoles à travers l'Amérique du Nord, vous aiderez à recueillir des données cruciales sur les populations de monarques et les plants d'asclépiades. Ces informations permettent de cibler les efforts de conservation là où ils sont le plus nécessaires. En documentant les monarques et leurs habitats de reproduction pendant dix jours, vous participez à une initiative scientifique unique et précieuse qu'aucune équipe de recherche ne pourrait réaliser seule et contribuez directement à la protection de la biodiversité. »

Programmes de science participative

Au Canada :

Mission monarque (mission-monarch.org/fr)

iNaturalist Canada (inaturalist.ca)

Aux États-Unis :

Journey North (journeynorth.org)

Monarch Larva Monitoring Project (mlmp.org)

Western Monarch Milkweed Mapper (monarchmilkweedmapper.org)

iNaturalist (iNaturalist.org)

Au Mexique :

NaturaLista (naturalista.mx)

Correo Real (correoreal.mx)

Le Blitz international de suivi du monarque est organisé par le Partenariat scientifique trinational pour la conservation du monarque, qui est le fruit de la collaboration des organisations suivantes : la Commission de coopération environnementale (CCE), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas du Mexique, Environnement et Changement climatique Canada, l'Insectarium | Espace pour la vie, la Fédération canadienne de la faune, Journey North, la Monarch Joint Venture, Profauna A.C., l'U.S. Fish and Wildlife Service et la Xerces Society for Invertebrate Conservation.

À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,4 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

