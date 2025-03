Participez à Une heure pour la Terre pour aider la nature au pays

Le Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) demande au public de participer à Une heure pour la Terre encore plus grande en accomplissant quelque chose de positif pour la nature ici chez nous.

Voici comment participer :

Élevez la voix pour les épaulards résidents du Sud. Il n'y a plus que 73 de ces baleines et elles sont confrontées à des menaces imminentes à leur survie. Cliquez ici pour envoyer une lettre pressant le gouvernement fédéral de mettre en place des protections plus fortes, avant qu'il ne soit trop tard.

Élaborez un plan d'action pour créer un habitat pour les espèces chez vous. Inscrivez-vous gratuitement à re:cultiver pour apprendre comment soutenir les abeilles, les oiseaux et d'autres espèces en cultivant des plantes indigènes. Des habitats peuvent pousser n'importe où -- et ça inclut votre cour, votre terrasse, votre balcon ou votre jardin communautaire.

Restez à jour en matière de conservation. Abonnez-vous à l'infolettre Carnet de terrain du WWF-Canada ou suivez nos comptes de médias sociaux à @wwfcanada pour être au courant des nouvelles et les partager.

Une heure pour la Terre a commencé en tant que moment pour éteindre symboliquement les lumières, mais elle s'est graduellement développée en un mouvement qui nous invite tou.te.s à agir de diverses façons significatives alors que l'urgence s'intensifie. La dernière année a été la plus chaude jamais enregistrée et, selon le Rapport Planète vivante 2024, la taille moyenne des populations d'espèces suivies dans le monde a connu un déclin de 73 % en seulement 50 ans.

Megan Leslie, présidente-directrice générale du WWF-Canada, affirme :

« Une heure pour la Terre est un rappel que les gens qui ont à cœur d'agir ensemble peuvent changer le monde. Les changements rapides qui arrivent autour de nous peuvent nous faire sentir impuissant.e.s. Mais chacun.e de nous est capable de jouer son rôle dans la protection de la biodiversité et la lutte contre les dérèglements climatiques, au Canada et à travers le monde. Cela peut commencer par une action durant une heure, pour ensuite continuer! »

À propos d'Une heure pour la Terre

Né à Sydney en 2007, l'évènement Une heure pour la Terre s'est étendu pour devenir le plus grand mouvement environnemental populaire au monde, inspirant les individus, les communautés, les entreprises et les organisations dans plus de 180 pays et territoires à agir de façon concrète pour notre planète.

En 2025, nous visons à créer Une heure pour la Terre encore plus grande avec l'appel à l'action « Donnez une heure pour la Terre ». Cet appel encourage les participant.e.s de tous horizons à travers le monde à partager leur engagement envers la planète en dédiant une heure à des activités agréables qui soutiennent la planète. C'est un cri de ralliement pour une action collective sans précédent pour lutter contre des défis environnementaux pressants. Visitez earthhour.org (en anglais) pour en lire plus sur Une heure pour la Terre à travers le monde.

À propos du WWF-Canada

Le WWF-Canada s'engage à prendre des mesures de conservation justes et équitables qui permettent de restaurer la nature, de renverser la perte d'espèces et de lutter contre les dérèglements climatiques. Nous nous appuyons sur des analyses scientifiques et sur les recommandations des Autochtones pour nous assurer que tous nos efforts sont liés à un seul objectif : un avenir où les espèces, la nature et les humains vivent en harmonie. Pour en savoir plus, visitez le wwf.ca/fr.

SOURCE Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada)

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Amélie Talbot-Baudenon [email protected]