PARTICIPEZ À LA RENCONTRE DES ENTREPRENEURS FRANCOPHONES LES 11,12 ET 13 JUIN À QUÉBEC

MONTRÉAL, le 18 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) tiendra officiellement la Rencontre des Entrepreneurs Francophones (laREF23) les 11, 12 et 13 juin prochain au Centre des congrès de Québec. Cet événement annuel de l'Alliance des Patronats Francophones (APF) réunira des dirigeants d'entreprises, des bailleurs de fonds, des représentants du monde des affaires ainsi que des dirigeants politiques. Le CPQ organise cet événement en collaboration avec Québec International.

« La venue de La REF au Québec est une première et elle nous positionne comme la porte d'entrée de l'Amérique du Nord. Nous sommes perçus comme un pont pour toute entreprise intéressée à s'implanter ici. Il s'agit une occasion unique pour toute francophonie canadienne et américaine de venir rencontrer des délégations de partout à travers le monde », déclare M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ ainsi que vice-président et trésorier de l'APF.

« Nous nous attendons à recevoir plusieurs centaines d'entrepreneurs des quatre coins du globe. Une opportunité comme celle-ci de faire des rencontres stimulantes ne se présente pas souvent alors j'ai envie de dire à tout propriétaire d'entreprise : saisissez votre chance ! », s'exclame M. Blackburn.

La REF23 sera l'occasion pour le milieu des affaires d'aborder, entre autres, les thématiques suivantes : transition énergétique, main-d'œuvre et éducation, transition écologique, financement, innovation et entrepreneuriat. La programmation complète de l'événement sera dévoilée prochainement.

Quoi : Rencontre des Entrepreneurs Francophones Quand : 11-12-13 juin 2023 Où : Centre des congrès de Québec 1000 Bd René-Lévesque E. Québec, QC, G1R 5T8 Pour s'inscrire : Rencontre des Entrepreneurs Francophones 2023 à Québec - présentiel (cpq.qc.ca)

À propos de l'Alliance des Patronats Francophones :

Fondée officiellement le 29 mars 2022 à Tunis par des organisations patronales francophones, l'Alliance est une association internationale qui vise à renforcer les liens entre entreprises et économies francophones de façon concrète et opérationnelle. Elle compte 28 organisations patronales, de différentes nations, qui représentent à eux près de 10 millions d'entreprises. Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) est le représentant pour l'Amérique du Nord et occupe les fonctions des vice-président et trésorier. Les représentants de l'Alliance se réunissent sur une base annuelle lors de la Rencontre des Entrepreneurs Francophones (LaREF). Les deux premières éditions de La REF ont eu lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et à Paris, en France. Les deux événements ont permis de rassembler chacun plus de 500 personnes.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

