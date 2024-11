Participation citoyenne - Le réaménagement de la rue de Louvain Est en concertation avec la communauté

MONTRÉAL, le 5 nov. 2024 /CNW/ - La rue de Louvain Est, entre le boulevard Saint-Michel et le parc Frédéric-Back, fera l'objet d'un grand réaménagement au courant des prochaines années. Afin que le nouvel aménagement s'arrime à la réalité de la population locale, une démarche de concertation est en cours dans le secteur jusqu'au 1er décembre.

Concept 1 - Parcours sucré Réaménagement de la rue de Louvain Est Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (Groupe CNW/Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal)) Concept 2 - Filon doré Réaménagement de la rue de Louvain Est Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (Groupe CNW/Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal))

La rue de Louvain Est à l'ouest du boulevard Saint-Michel se distingue par la présence de plusieurs établissements d'enseignement et communautaire d'envergure générant une affluence importante durant les jours de semaine. L'Arrondissement souhaite remodeler le domaine public au cœur de ce quartier du savoir pour notamment rendre encore plus conviviaux et sécuritaires les déplacements actifs, y accroître le verdissement et la résilience du milieu et y intégrer des placettes publiques rassembleuses.

« Cette rue, c'est un point de rassemblement incontournable pour les jeunes du quartier. On a une belle opportunité d'en faire un aménagement à la hauteur et à leur image, selon leurs besoins mais aussi leurs envies. On veut continuer de transformer ce lieu plein de potentiel pour qu'ils puissent en être d'autant plus fiers », a souligné Sylvain Ouellet, maire suppléant de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et conseiller de la Ville du district de François-Perrault.

Dans le but d'alimenter la réflexion sur le futur aménagement de la rue de Louvain, différentes activités ont lieu au courant des prochaines semaines :

Des ateliers de réflexion et d'idéation avec les jeunes des écoles avoisinantes.

Une soirée portes ouvertes destinée à tous les citoyens et citoyennes du secteur se tiendra le jeudi 14 novembre entre 16 h 30 et 19 h 30 au Centre Lasallien (3001, rue de Louvain Est).

Une page web présentant le projet est actuellement en ligne et un module pour récolter les commentaires à distance est disponible jusqu'au 1er décembre à l'adresse suivante : realisonsmtl.ca/vsp_louvain_est

Lors de ces diverses activités, deux propositions d'aménagement seront présentées aux riverains. Le premier concept privilégie des matériaux naturels et une palette végétale aux couleurs douces et inclut des espaces propices pour de l'agriculture urbaine et des végétaux rustiques et comestibles. Le second concept se démarque par ses couleurs vives et ses végétaux indigènes aux teintes dorées et à la longue floraison, et propose des ajouts de mobilier propices à une programmation plus culturelle, artistique ou sportive.

La réalisation des travaux est prévue à partir de l'année 2026.

