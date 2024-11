- Deux cabinets renommés de la région unissent leurs forces pour offrir aux entreprises et aux particuliers des services de pointe -

SHERBROOKE, QC, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Deux cabinets emblématiques de Sherbrooke et de l'Estrie, Dunton Rainville et Hackett Campbell Bouchard, annoncent aujourd'hui l'union de leurs forces, permettant l'émergence d'un nouveau grand leader juridique dans la région.

De gauche à droite: Me Alexandre Dumas, Me Frédéric Benoit, Me Jean-Jacques Rainville, Me Andrée-Anne Ouimette, Me Julien Collin et Me Dominique Gilbert. (Groupe CNW/Dunton Rainville)

Fondé à Sherbrooke en 1962, Hackett Campbell Bouchard est une figure reconnue du paysage juridique estrien et une référence pour un grand nombre d'entreprises et de particuliers. Son équipe aguerrie se démarque en litige civil et commercial, ainsi qu'en droit immobilier et de la construction. Hackett Campbell Bouchard s'est également bâti une solide réputation en droit des affaires et commercial, en matière de propriété intellectuelle et en droit familial. Son expertise et son approche rigoureuse ont fait du cabinet un acteur hautement respecté dans le milieu juridique de Sherbrooke.

Célébrant cette année son 70e anniversaire de fondation, Dunton Rainville est un cabinet reconnu à l'échelle du Québec qui s'appuie sur une équipe d'avocats sherbrookois qui sont profondément ancrés dans la région. Ses professionnels et son personnel de soutien y vivent et y travaillent depuis toujours, ce qui leur confère une connaissance intime des réalités économiques et sociales de la communauté.

Cette fusion répond aux besoins croissants des entreprises locales et des particuliers dans un environnement juridique et économique de plus en plus complexe. Le nouveau cabinet combinera les compétences complémentaires des deux équipes pour offrir des conseils juridiques personnalisés de premier ordre.

« Nous accueillons avec enthousiasme nos confrères et consœurs de Hackett Campbell Bouchard au sein de la grande famille Dunton Rainville, a déclaré Me Jean-Jacques Rainville, président du Conseil de direction de Dunton Rainville. Le nouveau bureau consolidé de Sherbrooke renforce notre position à titre de cabinet incontournable dans le paysage juridique de l'Estrie et laisse entrevoir une croissance soutenue pour des années à venir. »

« Nous sommes emballés par les perspectives qu'offre l'union de notre équipe à celle de Dunton Rainville, avec qui nous partageons des valeurs de proximité avec le client et d'excellence dans la prestation de services », a déclaré Me Frédéric Benoît. Cette fusion nous permettra de mieux servir nos clients avec une approche intégrée, tout en maintenant les relations de confiance que nous avons bâties au fil des ans. »

Avec une équipe renforcée et une gamme de services élargie, le bureau consolidé de Dunton Rainville à Sherbrooke offrira des solutions innovantes tout en maintenant l'excellence et l'intégrité qui ont forgé la renommée des deux entités s'unissant.

Les bureaux des équipes unifiées sont situés au 1910 rue King Ouest, bureau 320.

À propos de Dunton Rainville

Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. est un cabinet regroupant plus de 265 personnes, dont quelque 125 avocats, notaires et conseillers en relations de travail. Avec des bureaux à Montréal, Laval, Agglomération de Longueuil, Joliette, Saint-Jérôme, Saint-Jean-sur-Richelieu et Sherbrooke, nos services sont dispensés pour nos clients partout à travers le Québec. Nos professionnels possèdent une expertise de pointe et le cabinet agit dans tous les domaines requérant des services juridiques. Le cabinet figure parmi les 10 cabinets d'avocats québécois les mieux cotés, selon le sondage Top 10 Quebec Regional Firms du magazine Canadian Lawyer.

À propos de Hackett Campbell Bouchard

Hackett Campbell Bouchard est une référence juridique à Sherbrooke depuis sa fondation en 1962. Son équipe expérimentée sert les intérêts des entreprises et des particuliers avec professionnalisme et pragmatisme, faisant d'Hackett Campbell Bouchard le choix tout indiqué pour vos besoins en matière de représentation et de conseils juridiques.

