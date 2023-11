Partenariat Québec-municipalités : Les membres de l'UMQ se prononcent en faveur d'une nouvelle entente

QUÉBEC, le 1er nov. 2023 /CNW/ - À l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire qui se tenait aujourd'hui à Québec, les membres de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) se sont prononcés en faveur du renouvellement du partenariat Québec-municipalités. Avec plus de 93% des membres en faveur du nouveau partenariat, ce vote témoigne d'une forte mobilisation des municipalités du Québec.

Mme Geneviève Dubois, 2e vice-présidente et mairesse de Nicolet, M. Guillaume Tremblay, 1er vice-président et maire de Mascouche, M. Jean-Philippe Boucher, président de l'UMQ et Mme Mélissa Thiffault, adjointe exécutive de l'UMQ (Groupe CNW/Union des municipalités du Québec)

« Au cours des derniers mois, nous sommes allés à la rencontre des membres, d'abord dans le cadre d'une tournée des régions, puis lors des consultations de nos caucus d'affinités. Les priorités, nous les avons bien saisies. Aujourd'hui, après plusieurs semaines de discussions avec le gouvernement, la solidarité du monde municipal nous a notamment permis d'élargir l'assiette fiscale et d'obtenir des montants supplémentaires pour soutenir les dossiers prioritaires que nous avons identifiés ensemble. Ce nouveau partenariat témoigne de la reconnaissance du gouvernement du Québec en ce qui a trait à l'évolution du rôle des municipalités et des priorités afférentes portée depuis plusieurs mois par l'UMQ, notamment en matière d'itinérance, d'habitation et d'adaptation aux changements climatiques », explique Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes.

Des gains pour les municipalités

Tout au long des discussions, l'UMQ a porté les intérêts de toutes les municipalités du Québec, de toutes tailles et de toutes les régions, et ce, aux bénéfices des citoyennes et citoyens. L'Union avait comme objectif de consolider les transferts actuels du partenariat 2020-2024 et d'obtenir des transferts supplémentaires notamment en adaptation aux changements climatiques, en habitation et en itinérance. C'est mission accomplie.

L'UMQ se félicite également des avancées significatives aux bénéfices des gouvernements de proximité. Le partenariat confirme l'engagement du premier ministre du Québec d'enchâsser dans la loi le partage de la croissance d'un point de la TVQ, prévoit de nouveaux pouvoirs en habitation et une mise en chantier de solutions concrètes à la lourdeur administrative. De plus, l'entente permettra d'établir un dialogue constant avec le gouvernement sur les priorités actuelles du monde municipal grâce à la mise en place de tables de concertation sur l'itinérance, l'habitation et les changements climatiques.

« Je suis particulièrement heureux de la mobilisation des membres aujourd'hui, qui témoigne d'une union unie et fédérée. Une union qui sait se faire entendre sur le rôle en transformation des municipalités et qui en a porté les priorités avec force et ténacité. Avec cette entente de partenariat Québec-municipalité, c'est une nouvelle page de notre vie associative qui débute, au bénéfice des municipalités du Québec, de toutes tailles de toutes les régions », conclut Guillaume Tremblay, 1er vice-président de l'UMQ et maire de Mascouche.

Bien que l'entente tienne compte des défis vécus par les municipalités, certains enjeux demeurent, notamment au niveau du transport collectif, et ce partout au Québec. De nombreuses municipalités ont exprimé leur grande inquiétude concernant l'avenir du transport collectif. Les membres de l'UMQ demandent qu'une voie de passage acceptable pour le développement et le financement du transport collectif soit proposée dans les prochains jours par le gouvernement du Québec pour 2024. Les municipalités souhaitent également s'asseoir rapidement avec le gouvernement pour convenir du cadre budgétaire des prochains années liées à la stratégie de mobilité durable. Maintenant, les regards sont tournés vers la mise à jour économique du 7 novembre et nos attentes sont importantes concernant les enjeux prioritaires des municipalités.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site web de l'UMQ.

