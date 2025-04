Élections fédérales 2025 - L'UMQ félicite le nouveau gouvernement

MONTRÉAL, le 29 avril 2025 /CNW/ - À la suite des élections fédérales tenues hier, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) félicite monsieur Mark Carney pour son élection à titre de premier ministre du Canada, ainsi qu'à l'ensemble de son équipe.

« Au nom du conseil d'administration de l'UMQ, je salue l'élection de monsieur Mark Carney à titre de premier ministre et de son équipe. Dans un contexte d'incertitude économique et politique, il est plus important que jamais de renforcer le partenariat entre les municipalités et le gouvernement fédéral pour soutenir la vitalité de nos régions et améliorer la qualité de vie de nos concitoyennes et concitoyens », a souligné le président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse.

Tout au long de la campagne électorale, l'UMQ a porté la voix des municipalités en mettant de l'avant neuf priorités stratégiques, notamment en matière d'infrastructures, de transport collectif et de logement. L'Union réaffirme sa volonté de collaborer étroitement avec le nouveau gouvernement pour transformer ces priorités en actions concrètes, au bénéfice de l'ensemble du Québec.

L'UMQ souligne également le travail des chefs des autres formations politiques qui, par leur engagement et leurs propositions, ont contribué au débat démocratique. Dans les prochaines semaines, l'UMQ surveillera de près le dévoilement de la composition du nouveau Conseil des ministres ainsi que le discours inaugural.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]