Dénombrement 2025 des personnes en situation d'itinérance Au-delà des chiffres, les municipalités réclament des actions concrètes

MONTRÉAL, le 16 avril 2025 /CNW/ - Au lendemain du Dénombrement des personnes en situation d'itinérance réalisé dans plusieurs régions du Québec, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) lance de nouveau un cri du cœur: il est temps d'agir, ensemble et sans délai, pour faire face à une crise qui s'aggrave de jour en jour.

« Ce dénombrement est un exercice essentiel. Il met des visages sur une réalité que nous voyons tous les jours dans nos rues, dans nos parcs, dans nos quartiers. Derrière chaque chiffre, il y a une personne, une histoire, une détresse. Nous saluons l'initiative et l'engagement du ministre Carmant. Mais plus que des données, il faut désormais des actions à la hauteur de cette urgence humaine. Il faut agir, maintenant », affirme M. Bruno Marchand, président du Comité sur l'itinérance de l'UMQ et maire de Québec.

Le précédent dénombrement de 2022 avait déjà mis en lumière une hausse marquée du nombre de personnes en situation d'itinérance dans toutes les régions du Québec. Depuis, la situation ne fait que s'aggraver. Les municipalités sont aux premières loges de cette crise. Elles voient les besoins augmenter, les ressources s'amenuiser, et les organismes communautaires atteindre leurs limites, parfois même au-delà de leurs capacités d'intervention.

« Les municipalités sont pleinement mobilisées. Elles agissent, elles innovent, elles prennent soin de leur monde. Mais elles ne peuvent pas porter seules ce fardeau. Elles ont besoin de soutien, de prévisibilité, de leviers concrets pour continuer à jouer leur rôle de proximité. Il faut que les gouvernements supérieurs prennent leur juste part de responsabilité », soutient M. Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes.

L'itinérance n'est pas une fatalité. Elle est le résultat d'un enchevêtrement de facteurs souvent liés à des compétences provinciales : santé mentale, dépendances, accès au logement, pauvreté systémique. Pour l'UMQ, le gouvernement du Québec doit assumer un leadership clair et déterminé. L'UMQ réitère ainsi ses demandes urgentes :

L'adoption d'un plan d'action national à court terme pour aider les municipalités à faire face à la crise de l'itinérance.

Une meilleure coordination des actions entre le secteur de l'Habitation, les CIUSSS et les CISSS, via le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

L'assouplissement réglementaire permettant aux municipalités de déroger à certaines contraintes pour accélérer la mise en place des mesures de soutien.

Une bonification du Plan de lutte à la pauvreté, afin d'anticiper les répercussions économiques potentielles de la perte de 100 000 emplois liés aux tarifs américains.

Une vaste corvée de construction de logements sociaux et abordables, pour offrir des solutions pérennes aux personnes en situation de précarité.

Nous tendons aujourd'hui la main au gouvernement du Québec pour qu'il s'élève à la hauteur de cette crise, aux côtés des municipalités et des organismes qui, sur le terrain, ne comptent ni leurs heures ni leurs efforts. Il est temps d'agir, ensemble, pour qu'au prochain dénombrement, ce ne soient pas les chiffres qui augmentent, mais les espoirs qui renaissent.

