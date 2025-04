Modernisation du régime forestier - Dépôt du projet de loi n° 97

MONTRÉAL, le 23 avril 2025 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) accueille favorablement le dépôt du projet de loi no 97, présenté par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette Vézina. Cette initiative, visant principalement à moderniser le régime forestier du Québec, était souhaitée depuis plusieurs années.

Mobilisée depuis plusieurs années sur cet enjeu, l'UMQ a fait entendre sa voix pour assurer la pérennité des régions qui bénéficient de l'industrie forestière. Elle constate avec satisfaction que plusieurs de ses demandes ont été entendues. Parmi les avancées positives, l'UMQ souligne :

L'introduction d'un nouveau zonage pour concilier les divers usages du territoire forestier public

La prévisibilité sur dix ans de la récolte forestière

L'intégration des changements climatiques dans le modèle d'aménagement

La volonté d'assurer une planification de l'ouverture, de l'entretien et de la fermeture des chemins multiusages

L'UMQ soulève toutefois des points de vigilance qui nécessiteront une analyse plus poussée :

La place des municipalités dans la définition du zonage du territoire forestier public

Les modifications aux délégations de gestion du territoire aux MRC

Les modalités de financement de l'entretien des chemins multiusages

Des mesures spécifiques permettant de mieux capter les retombées économiques dans les régions forestières et minières demeurent nécessaires. L'UMQ réitère la nécessité de mettre sur pied un fonds visant à assurer le maintien et la bonification d'infrastructures ou la consolidation et la diversification du tissu économique. Le Québec doit également se doter d'une stratégie visant à accélérer le développement de la biomasse comme source d'énergie renouvelable.

« La forêt constitue un levier économique fondamental pour le Québec. Qu'il s'agisse de la biomasse, essentielle à notre transition énergétique, ou du bois d'œuvre, pilier de l'industrie de la construction, elle joue un rôle central dans la vitalité et l'autonomie de nos communautés. Plus qu'une ressource naturelle, la forêt est un moteur de développement durable et un secteur stratégique pour l'avenir de nos régions », a affirmé Benoit Lauzon, président du comité sur la forêt de l'UMQ et maire de Thurso.

L'UMQ suivra de près l'évolution de ce projet de loi et réaffirme sa pleine collaboration. Elle produira un mémoire détaillant ses recommandations et souhaitera les faire valoir en commission parlementaire.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]