Partenariat Québec-Municipalités - Lancement de consultations sous le thème « Des moyens à la hauteur de nos responsabilités »

MONTRÉAL, le 5 sept. 2023 /CNW/ - À l'approche du renouvellement du partenariat entre Québec et les municipalités, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) lance cette semaine une série de consultations visant à établir les grandes priorités des municipalités pour les prochaines années.

Pour l'Union, il est prioritaire que les gouvernements municipaux détiennent les moyens de leurs responsabilités, surtout dans un contexte où les municipalités sont sous pression, une pression inflationniste persistante, une pression climatique permanente, une pression accrue sur les responsabilités qu'elles exercent au quotidien.

« À la suite de ma tournée du Québec, un constat est clair et sans équivoque. Les élues et élus municipaux sont, en permanence, au premier rang des grands enjeux nationaux. Ils doivent porter à bout de bras plusieurs services à leur population, et ce, en étant confrontés à des budgets de plus en plus limités », a souligné le président de l'UMQ et maire de Varennes, Martin Damphousse.

Au cours des prochaines semaines, les cinq caucus d'affinité se réuniront pour discuter de leurs priorités et de leurs propositions pour un nouveau partenariat avec Québec :

Sommet sur la fiscalité municipale du Caucus des grandes villes : 7 septembre à Montréal

Rendez-vous sur la fiscalité du Caucus des cités régionales : 8 septembre à Sorel-Tracy

Rendez-vous sur la fiscalité du Caucus des municipalités locales : 14 septembre à Québec

Rendez-vous sur la fiscalité du Caucus des municipalités de centralité : 18 septembre à Québec

Rendez-vous sur la fiscalité du Caucus des municipalités de la métropole : 19 septembre à Terrebonne

Ces rendez-vous permettront à l'UMQ d'amorcer les discussions avec le gouvernement du Québec en proposant des solutions concrètes permettant de tendre vers un meilleur équilibre fiscal entre Québec et les municipalités qui assument aujourd'hui d'importantes responsabilités qu'elles n'assumaient pas il y a quelques années à peine. Pour relever avec agilité les défis climatiques et sociaux, les municipalités doivent avoir en main les outils fiscaux et financiers nécessaires.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]