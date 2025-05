Les Premières Nations de Cold Lake (PNCL) détiennent une participation majoritaire dans le projet, développé en partenariat avec Elemental Energy, avec un financement provenant de deux sources : (1) un prêt de 21 millions de dollars dans le cadre de l'initiative d'infrastructures pour les communautés autochtones et un prêt participatif autochtone de 5,2 millions de dollars de la BIC et (2) un prêt de financement de projet de 21 millions de dollars essentiellement garanti par l'AIOC, financé par l'Équitable et organisé par Selkirk.

L'électricité produite par 49 700 panneaux solaires photovoltaïques fournira à environ 7 000 foyers une électricité fiable et à moindre coût et renforcera le réseau énergétique de l'Alberta. Le projet générera également plus de 100 emplois pendant la construction, avec des postes à temps plein pour soutenir l'exploitation et l'entretien à long terme.

Le financement à long terme de la BIC, ainsi que le financement de l'Équitable soutenu par une garantie de prêt de l'AIOC, renforce la capacité de PNCL à assumer un rôle de propriétaire majoritaire. Ce partenariat devrait générer des revenus à long terme pour les Premières Nations de Cold Lake, qui pourront être réinvestis dans la communauté pour soutenir les occasions de développement économique et communautaire.

À ce jour, la BIC a investi plus d'un milliard de dollars auprès des communautés autochtones dans le cadre de 28 projets. La BIC collabore avec les communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits sur de nouveaux projets en partenariat avec les communautés autochtones partout au Canada et au profit de celles-ci.

L'AIOC dispose d'une capacité de 3 milliards de dollars pour faciliter les investissements autochtones dans des projets d'infrastructures importants dans les secteurs des ressources naturelles, de l'agriculture, des transports, des télécommunications et du tourisme et joue un rôle essentiel dans le soutien à la participation majoritaire autochtone de projets d'infrastructures transformateurs comme celui de l'énergie solaire Duchess.

Le projet d'énergie solaire Duchess est un excellent exemple de la manière dont des partenariats de financement flexibles et innovants peuvent favoriser le succès des projets d'infrastructures dirigés par des autochtones. Grâce au prêt de la BIC, associé à des investissements privés et à une garantie de prêt provinciale, les Premières Nations de Cold Lake bénéficieront d'avantages économiques significatifs, durables et directs pour les générations futures.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

En tant que nation de bâtisseurs, il est temps de renforcer le Canada. Nous bâtissons l'économie la plus forte du G7, mais cela ne peut se faire sans la pleine participation des peuples autochtones. La nouvelle installation solaire Duchess fournira de l'énergie propre et renouvelable à 7,000 foyers dans la région. Grâce au financement que la BIC investit dans le projet et aux prêts participatifs autochtones de la BIC, la Première Nation de Cold Lake détiendra une participation majoritaire dans le projet, ce qui marque une autre étape importante vers la réconciliation économique des peuples autochtones du Canada.

L'hon. Gregor Robertson, Ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

Les Premières Nations de Cold Lake sont honorées et fières d'annoncer le projet d'énergie solaire Duchess avec notre partenaire Elemental Energy. Forts de notre vision d'élargir notre portefeuille dans le domaine des énergies propres, nous nous réjouissons du développement et de l'exploitation d'un projet qui profitera à notre communauté pendant des décennies. Nous tenons à souligner l'engagement et la créativité de nos partenaires financiers, la BIC, l'AIOC, Selkirk et l'Équitable, qui ont rendu possible les ressources financières nécessaires pour que la PNCL détienne une participation majoritaire. Nous sommes reconnaissants de l'occasion de travailler aux côtés de nos partenaires pour proposer une structure commerciale innovante.

Chef Kelsey Jacko, Łouwe Chok « Touwe, Premières Nations de Cold Lake

Elemental est très heureux de finaliser cette structure de financement créative pour soutenir notre partenariat croissant avec les Premières Nations de Cold Lake alors que nous cherchons à collaborer pour apporter des projets d'énergie renouvelable supplémentaires en Alberta. Nous sommes reconnaissants du partenariat avec la PNCL et du soutien de tous les partenaires financiers impliqués qui ont travaillé avec diligence et collaboration pour que ce projet aboutisse.

Jamie Houssian, directeur, Elemental Energy

Ce projet représente un puissant exemple de réconciliation économique en action. Par le biais de cette garantie de prêt de l'Alberta Indigenous Opportunities Corporation, nous sommes fiers d'aider les Premières Nations de Cold Lake à bâtir une richesse générationnelle tout en contribuant à la transition de l'Alberta vers un réseau électrique plus durable et plus fiable, qui comprend des énergies renouvelables associées au gaz naturel. Voilà à quoi cela ressemble lorsque les communautés autochtones sont aux commandes de leur propre avenir économique.

Chana Martineau, PDG, AIOC

Ce nouveau parc solaire est un brillant exemple des projets diversifiés et tournés vers l'avenir soutenus par l'Alberta Indigenous Opportunities Corporation. En permettant aux communautés autochtones d'investir dans l'avenir énergétique de l'Alberta, que ce soit dans les secteurs traditionnels ou renouvelables, nous soutenons les économies locales, créons des emplois et bâtissons une économie plus forte et plus inclusive pour les générations à venir.

L'hon. Rajan Sawhney, ministre des Relations avec les Autochtones, gouvernement de l'Alberta

Selkirk apprécie grandement l'occasion de soutenir les Premières Nations de Cold Lake et Elemental Energy avec le financement de ce projet important, ainsi que le partenariat entre l'Équitable, l'AIOC et la BIC. Ce projet est un excellent exemple de ce qui peut se produire avec la créativité et la collaboration. Selkirk est fier d'avoir participé de manière aussi significative. Nous sommes impatients de continuer à soutenir les partenaires tout au long de la construction et de l'exploitation, et en particulier de voir les avantages économiques importants que ce projet générera pour la communauté des Premières Nations de Cold Lake pour les années à venir.

Daniel Doubilet, associé principal, Selkirk

Équitable est fière de participer à ce projet qui permettra d'alimenter le réseau électrique de l'Alberta en énergie propre et d'apporter des avantages économiques aux Premières Nations de Cold Lake pour les années à venir. Ce fut un plaisir de collaborer avec les Premières Nations de Cold Lake et Elemental Energy, et de nous associer à Selkirk, à la BIC et à l'AIOC.

Tara Proper, vice-présidente à la direction, cheffe des placements, L'Équitable

