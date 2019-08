Partenariat novateur pour accroître l'offre de logements abordables

VANCOUVER, le 21 août 2019 /CNW/ - Une fois de plus, le gouvernement du Canada donne un bon coup de pouce aux Canadiens qui travaillent fort pour gagner leur vie. Grâce à son aide, au moins 400 millions de dollars de financement seront débloqués pour la construction de plus de 2 000 logements sur deux ans dans les collectivités les plus durement touchées par l'inabordabilité des logements.

Un montant de 20 millions de dollars, issu du Fonds d'innovation pour le logement abordable de la Stratégie nationale sur le logement, est investi dans un nouvel établissement de crédit, la HPC Housing Investment Corporation (HI-C). Grâce à son modèle de financement novateur, la HI-C créera et offrira aux investisseurs des obligations sur les marchés financiers à des taux d'intérêt fixes de longue durée, ce qui générera des fonds pour les fournisseurs de logements abordables et leurs ensembles. Cet investissement dans la HI-C montrera comment il est possible d'optimiser un investissement relativement petit afin d'en accroître l'impact sur le secteur du logement abordable.

L'annonce a été faite aujourd'hui par l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

La première ronde de financement, maintenant terminée, est estimée à environ 33,1 millions de dollars et soutient deux complexes résidentiels en Colombie-Britannique et en Alberta :

Railyard Housing Co-op - Community Land Trust (CLT) - Vancouver (C.-B.) : Cet immeuble de 15 étages et de 135 logements abordables faisait partie du Village olympique dans le secteur Est. En partenariat avec la Ville de Vancouver , la CLT offre des logements destinés à des familles, des couples, des aînés et des personnes ayant un revenu faible ou modeste; plus de 10 logements sont offerts au taux d'un loyer dans une maison d'hébergement. Pour cet ensemble, la HI-C verse un financement postconstruction à un taux fixe à 40 ans.

: Cet immeuble de 15 étages et de 135 logements abordables faisait partie du Village olympique dans le secteur Est. En partenariat avec la Ville de , la CLT offre des logements destinés à des familles, des couples, des aînés et des personnes ayant un revenu faible ou modeste; plus de 10 logements sont offerts au taux d'un loyer dans une maison d'hébergement. Pour cet ensemble, la HI-C verse un financement postconstruction à un taux fixe à 40 ans. Parkdale Housing Development Project - Capital Region Housing Corporation - Edmonton (Alb.) : Deux immeubles de logements abordables permettent à 136 familles, couples, aînés ou personnes seules à revenu faible ou modeste de se loger dans le Centre-Nord d' Edmonton . La HI-C verse un financement postconstruction pour les deux immeubles, qui étaient pleinement occupés à la fin de 2018.

Citations :

« L'investissement stratégique du gouvernement fédéral destiné à soutenir les fournisseurs de logements abordables permettra sans doute de créer de nouvelles occasions dans le secteur de l'habitation et stimulera la production de logements abordables dans notre ville. Cette solution avant-gardiste s'inscrit parfaitement dans le cadre du Fonds d'innovation pour le logement abordable de la Stratégie nationale sur le logement. Je suis impatient de voir les résultats que donneront les mesures prises par notre gouvernement pour aider HI-C à répondre efficacement à la demande croissante de logements abordables non seulement dans la région de Vancouver et la province, mais également dans l'ensemble du Canada. » - L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« L'approche originale de la HPC Housing Investment Corporation vient accroître les options de financement offertes aux fournisseurs de logements abordables. Peu importe la taille de l'immeuble ou les besoins en financement, la HI-C a les compétences financières et la capacité de souscription requises pour faire le pont entre les fournisseurs de logements et les investisseurs. Je suis heureux de voir ce modèle prendre de l'expansion à l'appui du développement du logement social et abordable au Canada. » - Shayne Ramsay, président du conseil d'administration et président de la HPC Housing Investment Corporation, et premier dirigeant de BC Housing

Faits en bref :

L'engagement initial de 20 millions de dollars du gouvernement fédéral créera une nouvelle enveloppe de 400 millions de dollars pour le financement d'ensembles résidentiels au Canada .

. La SCHL a travaillé de près avec la HI-C, fournissant conseils, rétroaction et information sur ce nouveau modèle de financement.

La HI-C est une société fédérale sans capital-actions ayant trois membres fondateurs : BC Housing, la Société d'habitation et de rénovation du Manitoba et la Housing Services Corporation de l' Ontario .

et la Housing Services Corporation de l' . Le Fonds d'innovation pour le logement abordable versera une aide de 200 millions de dollars sur cinq ans à des projets qui mettent en valeur de nouveaux modèles de financement et des techniques de construction novatrices, et qui permettent de réduire les coûts et les risques liés au financement d'ensembles de logements abordables.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. L'objectif de la SCHL est que, d'ici 2030, tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, consultez le www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le www.chezsoidabord.ca.

Pour obtenir plus d'information sur la HPC Housing Investment Corporation, visitez le www.housinginvestment.ca (en anglais seulement).

