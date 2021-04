Partenariat entre le gouvernement du Québec et la Ville de Laval - Québec et Laval investissent 700 000 $ pour mieux réussir l'intégration des personnes immigrantes sur le territoire lavallois

LAVAL, QC, le 22 avril 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, madame Nadine Girault, est fière d'annoncer aujourd'hui, à l'occasion du Sommet sur la diversité ethnoculturelle et de l'inclusion de Laval, un soutien financier de 350 000 $ à la Ville de Laval dans le cadre du Programme d'appui aux collectivités (PAC) du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. S'ajoute à ce financement une contribution égalée de la Ville de 350 000 $, pour un investissement totalisant 700 000 $.

Lancé en octobre 2020, le Programme d'appui aux collectivités découle de la priorité gouvernementale de mieux intégrer les personnes immigrantes et réunit les conditions gagnantes à cette fin en collaboration avec des partenaires municipaux et communautaires. Les ressources et outils déployés permettront aux personnes immigrantes de participer pleinement, en français, à la vie collective.

Le partenariat entre le gouvernement du Québec et la Ville de Laval permettra de soutenir les organismes et projets lavallois qui ont pour objectif de favoriser des relations interculturelles harmonieuses. Plus particulièrement, avec ce soutien financier, la Ville de Laval pourra poursuivre pour 2020-2021 les actions qu'elle a entreprises dans le cadre de son plan d'action en matière d'immigration, de diversité culturelle et d'inclusion dans la communauté lavalloise.

Citations

« L'intégration des personnes immigrantes implique l'ensemble de la communauté d'accueil et la Ville de Laval est un partenaire de taille pour notre gouvernement. Laval connaît un développement important et les personnes immigrantes qu'elle accueille participent à son essor économique et démographique. Ce partenariat permettra aux personnes immigrantes qui s'installent sur le territoire lavallois de participer pleinement à des emplois de qualité, à la hauteur de leurs compétences. Ainsi, Laval pourra compter sur une diversité riche en talents et en compétences et les retombées seront extrêmement positives pour le Québec. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je félicite la Ville de Laval pour ses actions dynamiques qui contribuent à la réussite de l'intégration des personnes immigrantes qui s'installent dans la région. Je suis fier de voir notre communauté travailler en concertation pour réaliser des actions qui favorisent le vivre-ensemble. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme, ministre responsable de la région de Laval et député de Deux-Montagnes

« Ces investissements, jumelés aux nombreuses actions réalisées par la Ville en matière de concertation et de développement, traduisent notre ferme engagement à reconnaître et à promouvoir la diversité comme une richesse collective. »

Marc Demers, maire de Laval

« Je salue la Ville de Laval pour son travail essentiel à la réussite de l'intégration des personnes immigrantes qui s'installent ici dans la circonscription de Sainte-Rose. Avec le soutien de l'État et celui de la Ville de Laval, l'immigration pourra contribuer à la prospérité de nos entreprises et à la relance économique de notre région. »

Christopher Skeete, député de Sainte-Rose

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/programmes-integration/appui-collectivites/index.html

