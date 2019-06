Partenariat de transport récréatif - Deux fois plus de parcs nationaux accessibles en navette cet été

« La Navette Nature a pour mission de rendre la nature accessible sans voiture. C'est un bonheur pour nous de pouvoir travailler en partenariat avec la SÉPAQ et d'offrir des destinations de qualité pour les amateurs de plein air, de novices à experts, qui utilisent notre service », a souligné la cofondatrice de Navette Nature, Mme Catherine Lefebvre.

Une nouvelle entente entre la Sépaq et Navette Nature fait passer à six le nombre de parcs nationaux accessibles en navette à partir du centre-ville de Montréal, soit deux fois plus qu'en 2018. Une excellente nouvelle pour tous ceux qui n'ont pas de véhicule ou qui ne souhaitent pas l'utiliser pour répondre à l'appel de la nature.

De plus, grâce à la précieuse participation de la Banque TD, le service de navettes qui dessert le parc national des Îles-de-Boucherville sera entièrement gratuit. Il sera donc facile et économique de visiter cet archipel aux portes de la métropole et de profiter de ses sentiers, ses activités nautiques et son camping.

Les départs se font à partir du Square Dorchester, en face du Centre infotouriste de Montréal.

Les six parcs nationaux suivants seront accessibles par la Navette Nature, à des fréquences et des tarifs qui varient selon la période et l'établissement :

Parc national du Mont-Tremblant

Parc national du Mont-Orford

Parc national de la Yamaska

Parc national du Mont-Saint-Bruno

Parc national d' Oka

Parc national des Îles-de- Boucherville

Il est possible de consulter les horaires sur les pages Web des établissements (www.sepaq.com) ou sur le site de Navette Nature (www.navettenature.com).

L'élargissement remarquable du nombre de destinations de la Sépaq desservies par la Navette Nature témoigne d'un souci de simplifier encore davantage l'accès aux parcs nationaux ainsi que de la qualité du partenariat qui lie les deux organisations.

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Renseignements: Simon Boivin, Responsable des relations avec les médias, Sépaq, 418 380-5875, poste 2326, boivin.simon@sepaq.com; Catherine Lefebvre, Cofondatrice, Navette Nature, 514 795-7107, catherine@navettenature.com

