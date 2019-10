Partenariat d'affaires entre Inno-centre et l'entreprise lg2

MONTRÉAL, le 2 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Inno-centre, le plus important accélérateur d'entreprises au pays et lg2, la plus grande agence de création indépendante au Canada, ont conclu un nouvel accord de partenariat afin d'accompagner les entreprises participantes aux programmes d'Inno-centre en leur fournissant des services-conseils reliés à l'image de marque, au « branding » et au marketing.

« Cet important partenariat vise à solidifier les liens qu'Inno-centre et lg2 entretiennent depuis plusieurs années dans le marché de Québec. L'entente qui prévaut dorénavant pour toute la province viendra bonifier la gamme de services et d'expertises que nous mettons à la disposition de nos PME et nous permettra de continuer à offrir des accompagnements et des conseils de grande valeur et adaptés à la réalité de chacune de nos entreprises-clientes », mentionne Pierre Nelis, chef de l'exploitation d'Inno-centre.

Pénélope Fournier, associée, directrice-générale du bureau montréalais de lg2, croit que ce partenariat sera « très enrichissant de part et d'autre. Ce partenariat nous permettra d'accompagner des entrepreneurs dans un moment charnière de leur développement et agir comme un tremplin pour les aider à croître », poursuit Pénélope Fournier.

À propos d'Inno-centre

Depuis 30 ans, Inno-centre offre des services-conseils à des PME innovantes à divers stades de leur développement. Son équipe de plus de 110 conseillers intervient annuellement partout au Québec auprès de plus de 400 entreprises à partir de ses bureaux de Québec et Montréal. Inno-centre intervient en 2e ligne en partenariat avec les services de développement des villes et régions du Québec. Visitez le www.inno-centre.com.

Au sujet de lg2

lg2 est la plus grande agence de création indépendante au Canada avec des bureaux à Toronto, Montréal et Québec. Chaque jour, elle transforme, réinvente et collabore avec les marques les plus novatrices, d'ici et d'ailleurs, pour les aider à concrétiser leurs ambitions et devenir les leaders de leur catégorie. Son engagement envers le consommateur à travers la données et intelligence, technologie, l'innovation, le design, l'architecture et la publicité fait de lg2 une puissance créative et un modèle entrepreneurial à succès. Visitez le www.lg2.com

SOURCE Inno-centre

Renseignements: Yasmine Abdelfadel, Directrice des communications, Inno-centre, 514-804-6182; Marie-Luce Ouellet, Chef de marque, lg2, 514-586-2564

Related Links

www.inno-centre.com