Inno-centre salue la nomination de la nouvelle ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, madame Christine Fréchette

MONTRÉAL, le 5 sept. 2024 /CNW/ - Inno-centre tient à féliciter madame Christine Fréchette pour sa nomination comme ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et de ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal. À l'aube de la rentrée parlementaire, Inno-centre invite la nouvelle ministre et son gouvernement à continuer de faire de la productivité, de l'innovation et du développement durable des priorités économiques.

Inno-centre espère pouvoir échanger rapidement avec la nouvelle ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et tient à rappeler que le gouvernement du Québec doit continuer d'offrir aux entrepreneurs un environnement d'affaires propice à la croissance et à la pérennité des entreprises. Inno-centre est un partenaire de premier plan pour le gouvernement dans l'accompagnement de nos PME innovantes partout au Québec, notamment dans le cadre de l'Offensive de transformation numérique (OTN) visant à accélérer le virage numérique des entreprises québécoises.

Avec la nomination de madame Fréchette comme ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le gouvernement Legault pourra continuer de compter sur une équipe ministérielle aguerrie pour défendre les enjeux économiques. Inno-centre tient d'ailleurs à souligner le travail du ministre délégué à l'Économie, monsieur Christopher Skeete ainsi que du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, monsieur André Lamontagne.

« Nous tenons à féliciter madame Christine Fréchette pour sa nomination et nous lui assurons qu'elle peut compter sur la collaboration d'Inno-centre. Nous avons hâte d'échanger avec la ministre sur sa vision économique, la productivité, l'innovation et le développement durable. Chez Inno-centre, nous croyons que le gouvernement Legault doit continuer de stimuler la croissance économique et doit continuer de mettre en place des mesures concrètes pour soutenir l'économie des régions du Québec », a déclaré monsieur Claude Martel, président et chef de la direction d'Inno-centre.

À propos d'Inno-centre

Depuis 35 ans, Inno-centre offre des conseils d'affaires à des PME innovantes à divers stades de leur développement. Son équipe de plus de 125 conseillers intervient annuellement partout au Québec auprès de quelque 600 entreprises à partir de ses bureaux de Québec et de Montréal.

