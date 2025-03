Budget du Québec 2025-2026 - Inno-centre salue les mesures pour soutenir les PME et les régions face à la tempête économique

QUÉBEC, le 25 mars 2025 /CNW/ - Inno-centre tient à souligner les mesures économiques dont celles en support à l'innovation annoncées par le ministre des Finances, Éric Girard, pour soutenir les entreprises québécoises dans toutes les régions. Malgré le contexte budgétaire difficile, le gouvernement de François Legault met en place des mesures concrètes pour aider les entreprises à faire face à la menace des tarifs douaniers et à la tempête économique actuelle.

Pour contrer le ralentissement appréhendé de l'économie, le gouvernement Legault propose des mesures pour appuyer les entreprises et le dynamisme économique des régions du Québec. Inno-centre tient à souligner :

L'aide transitoire offerte aux entreprises touchées par les tarifs douaniers représente une aide cruciale pour soutenir les besoins de liquidités des PME.

Les mesures économiques prises pour favoriser la diversification des marchés alors que plusieurs PME exportent massivement aux États-Unis et doivent diversifier leurs exportations ailleurs dans le monde.

Le maintien de l'Offensive de transformation numérique pour permettre aux entreprises d'accélérer leurs changements numériques.

Le climat d'incertitude économique est un signal clair que le gouvernement du Québec doit continuer de jouer un rôle central auprès des PME pour leur permettre d'innover, de diversifier leurs exportations et d'accroître leur performance d'affaires. Les mesures économiques du ministre Éric Girard aideront nos PME à accroître leur productivité et à être plus compétitives, en plus de stimuler le développement économique régional et de soutenir les collectivités.

Le gouvernement du Québec peut compter sur Inno-centre comme partenaire de premier plan pour accompagner nos PME et pour stimuler l'économie du Québec. Rappelons qu'Inno-centre offre des conseils d'affaires aux PME innovantes de divers secteurs dans plusieurs régions du Québec. Inno-centre conseille et accompagne les entreprises à atteindre quatre objectifs d'affaires : augmenter leur productivité, accroître leur rentabilité, stimuler leur croissance et diversifier leur marché.

Inno-centre tient à souligner le travail de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et de la ministre responsable du Développement économique régional, madame Christine Fréchette, du ministre délégué à l'Économie, monsieur Christopher Skeete, ainsi que du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, monsieur André Lamontagne.

« Le travail ne fait que commencer. Avec l'incertitude économique qui règne et d'autres tarifs douaniers à venir, des mesures ciblées devront sans doute être déployées pour bien soutenir nos PME. Le gouvernement du Québec semble jouer de prudence en se gardant de la flexibilité et une marge de manœuvre pour adapter les mesures d'aide aux entreprises selon la nature des bouleversements économiques à venir. Le Québec a rarement connu une situation économique aussi imprévisible. Nos PME innovantes doivent être particulièrement bien accompagnées puisque l'incertitude menace la pérennité de plusieurs d'entre elles et des milliers d'emplois sont en jeu, particulièrement en région », a déclaré monsieur Claude Martel, président et chef de la direction d'Inno-centre.

Depuis 35 ans, Inno-centre offre des conseils d'affaires à des PME innovantes à divers stades de leur développement. Son équipe de plus de 125 conseillers intervient annuellement partout au Québec auprès de quelque 600 entreprises à partir de ses bureaux de Québec et de Montréal.

