Offre d'automatisation « en tant que service » de CGI pour soutenir les initiatives des clients de façon simple, souple et rapide

NEW YORK et FAIRFAX, Va., le 21 sept. 2022 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), l'une des plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en TI et en management au monde, et UiPath (NYSE: PATH), société de premier plan de logiciels d'automatisation d'entreprise, ont annoncé aujourd'hui un partenariat consolidé pour proposer davantage de services d'automatisation en mode délégué aux clients de CGI.

Ce nouveau partenariat stratégique permettra à UiPath et à CGI d'aider les clients à intégrer l'automatisation d'entreprise dans l'ensemble des secteurs d'activité et à se concentrer sur les résultats d'affaires escomptés. CGI Accel360, le nouveau service de CGI d'automatisation en tant que service, permet une intégration et une utilisation rapide de l'automatisation, grâce à un modèle d'abonnement par lequel CGI gère les licences, le développement de l'automatisation, et le soutien. Les clients tirent parti du répertoire d'actifs sectoriels en automatisation de CGI conçus pour générer des résultats d'affaires et accélérer la rentabilité. De plus, un modèle de gestion déléguée élimine les coûts initiaux ainsi que les problèmes de ressources et d'intégration technologique.

« Le partenariat avec UiPath améliore nos capacités en intelligence artificielle et en automatisation, pour aider nos clients à se concentrer sur leurs grands objectifs d'affaires pendant que CGI conçoit, entretient et soutient leur modernisation par l'automatisation, a expliqué Steve Starace, vice-président principal, Est des États-Unis, CGI. Nous proposerons CGI Accel360 aux entreprises qui souhaitent adopter et adapter l'automatisation plus rapidement et facilement, tout en améliorant l'expérience employé et client. »

CGI Accel360 permet à CGI d'exploiter toute son expertise sectorielle en harmonisant les TI agiles aux priorités d'entreprise et à la plateforme complète d'automatisation d'entreprise d'UiPath, pour assurer la réussite de la transformation numérique des clients. UiPath et CGI investissent également dans la formation et le perfectionnement de ressources pour maximiser l'incidence des projets d'automatisation.

« Les entreprises souhaitent se concentrer sur les besoins de leurs clients, l'accélération de la mise sur le marché de leurs produits, et la modernisation de leurs technologies. L'automatisation d'entreprise permet des économies de temps et d'argent, afin qu'elles puissent relever ces défis de façon rapide et souple, a souligné Jay Snyder, vice-président principal et responsable mondial de la satisfaction des clients et des partenaires, UiPath. À titre de partenaire de longue date, CGI comprend les facteurs de réussite essentiels aux initiatives d'automatisation, que ce soit les cadres de gestion, la réalisation ou la mise à l'échelle. Ses nouveaux services d'automatisation en mode délégué permettront à davantage d'entreprises de tirer profit de la transformation de leurs activités grâce à une stratégie misant sur l'automatisation. »



CGI est un commanditaire Diamant de la conférence UiPath FORWARD 5*, le plus grand rassemblement de professionnels du secteur de l'automatisation, qui aura lieu à Las Vegas au Venetian Resort du 27 au 29 septembre 2022. Voici le lien pour vous inscrire à la conférence : https://www.uipath.com/events/forward/register*.

Pour en savoir davantage à propos de la solution CGI Accel360, cliquez ici*. Pour en savoir davantage à propos d'UiPath, visitez la page www.uipath.com/fr.

*en anglais

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 88 500 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2021, CGI a généré des revenus de 12,13 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

À propos d'UiPath

UiPath défend la vision d'une Entreprise Pleinement Automatisée, une vision où les entreprises utilisent l'automatisation pour réaliser leur plus grand potentiel. UiPath offre une plateforme de bout en bout pour l'automatisation, combinant la solution leader d'automatisation robotisée de processus (RPA) avec une suite complète de fonctionnalités qui permettent à chaque organisation de faire évoluer rapidement ses opérations numériques.

SOURCE CGI inc.

Renseignements: Investisseurs: Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, CGI, [email protected], +1 905-973-8363; Kelsey Turcotte, UiPath, [email protected]; Médias: Alison Hallett, Vice-présidente, Communications, CGI aux États-Unis, [email protected]; Pete Daly, UiPath, [email protected]