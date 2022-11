Symboles boursiers

CGI continuera de soutenir les objectifs de modernisation du service ferroviaire voyageur national canadien

MONTRÉAL, le 30 nov. 2022 /CNW Telbec/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) et VIA Rail Canada Inc. (VIA Rail) ont conclu une entente à long terme pour des services en mode délégué en soutien au nouveau système de réservation en ligne de la Société, qui sera la fondation du parcours client de demain. Cette nouvelle entente prévoit que CGI gère des applications essentielles d'entreprise, dans la lignée du partenariat avec VIA Rail datant de 2020, quand CGI avait été choisie pour aider à bâtir le système de réservation en nuage dans le cadre du projet de modernisation.

« Ce nouveau système de réservation fait partie intégrante du parcours client et constitue un autre jalon important vers la modernisation de VIA Rail. CGI est un précieux partenaire de confiance qui aidera VIA Rail à atteindre cet objectif, a déclaré Martin R. Landry, président et chef de la direction de VIA Rail. Nous sommes persuadés que CGI continuera de nous permettre de réaliser nos plans de modernisation grâce à sa gamme complète de services et de solutions, sa grande expertise technologique et ferroviaire, ainsi que son engagement à offrir un excellent service. »

« Nous sommes fiers de cette entente à long terme avec VIA Rail, a souligné Guy Vigeant, président des activités de CGI au Canada. Aider VIA Rail à offrir une expérience client améliorée est une responsabilité importante pour nous. Nous sommes impatients de travailler avec VIA Rail en l'aidant à faire ce à quoi elle excelle : proposer des voyages enrichissants à des passagers à l'échelle du Canada. »

CGI offre des solutions et des services ferroviaires novateurs pour aider ses clients du secteur, à l'échelle mondiale, à optimiser leurs actifs existants et à améliorer leurs activités et l'expérience de leurs passagers. Pour obtenir davantage d'information à propos des offres et capacités complètes de CGI en matière de transport, visitez cgi.com.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2022, CGI a généré des revenus de 12,87 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

