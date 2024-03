TORONTO, le 6 mars 2024 /CNW/ - John Wilson, codirecteur général, associé directeur et gestionnaire de portefeuille principal, Partenaires Ninepoint, et son équipe se sont joints à Graham Mackenzie, directeur général, Produits négociés en bourse à la Bourse de Toronto (TSX), pour fermer les marchés et souligner l'inscription de Société à capital scindé leaders canadiens à grande capitalisation (TSX : NPS et NPS.PR.A).

Ninepoint Partners Closes the Market Wednesday, March 6, 2024

Partenaires Ninepoint gère des solutions de placements alternatifs uniques qui permettent aux investisseurs de profiter d'une meilleure diversification. Ils ciblent des stratégies de placement non corrélées aux catégories d'actifs traditionnels que sont les actions et les obligations, avec comme objectif la réduction des risques globaux du portefeuille. Partenaires Ninepoint est une firme indépendante détenue par ses employés au service des communautés de conseillers en placement et d'investisseurs institutionnels. Avec plus de 90 membres du personnel et environ 7 milliards de dollars en actifs et en contrats institutionnels, ils sont parmi les plus grandes firmes indépendantes de gestion d'actifs au Canada.

Publicité commanditée par CNW. Pour plus d'informations, visitez www.newswire.ca.

SOURCE Toronto Stock Exchange

Renseignements: RELATIONS AVEC LES MÉDIAS : Scott Deveau, [email protected], 646 951-5445