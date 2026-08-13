PARTAGEZ VOTRE CONFIGURATION IDÉALE : LG CANADA LANCE UN CONCOURS POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE

Les étudiants canadiens de niveau postsecondaire sont invités à expliquer comment la technologie les aide à étudier, à créer et à se détendre.

Résumé de presse :

LG Electronics Canada lance son concours de la rentrée scolaire en invitant les étudiants admissibles des universités et des collèges canadiens à présenter leur configuration idéale pour travailler, trouver de l'inspiration ou se divertir.

Aucun achat ni produit LG ne sont requis. Les participants peuvent présenter leur configuration actuelle ou montrer comment la technologie de LG pourrait améliorer leur espace idéal.

Pour prendre part au concours, les participants doivent faire une publication ou publier un Reel original sur leur fil d'actualité principal d'un compte Instagram public, suivre et identifier @LG_Canada et inclure le mot-clic #LGBackToSchool dans la légende.

Les participations seront évaluées selon la créativité, la qualité du contenu ainsi que l'intégration positive de la marque LG.

Trois prix sont à gagner : un (1) ordinateur portable LG gram Pro, modèle 16Z95U-G; un (1) moniteur de jeu LG UltraGearMC WQHD, modèle 34G630A; et un (1) moniteur de jeu LG UltraGearMC QHD, modèle 27G610A.

TORONTO, le 13 août 2026 /CNW/ -- LG Electronics Canada inc. (LG) invite les étudiants canadiens de niveau postsecondaire à montrer comment la technologie les aide à étudier, à créer et à se détendre dans le cadre du Concours de la rentrée scolaire de LG : Partagez votre configuration idéale.

Ce concours, qui se déroule du 14 juillet au 3 septembre 2026, invite les étudiants admissibles à créer une publication ou à publier un Reel original sur Instagram, à l'aide de photos ou de vidéos, présentant leur configuration idéale pour travailler, trouver de l'inspiration ou se divertir. Les participants peuvent présenter les technologies de LG qu'ils utilisent actuellement ou imaginer comment les produits de LG pourraient améliorer leur quotidien. Aucun achat ni produit LG ne sont requis pour participer au concours.

Comment participer

Les personnes admissibles peuvent participer comme suit :

Créer une publication ou publier un Reel original sur Instagram, à l'aide de photos ou de vidéos, présentant une configuration axée sur la productivité, la créativité ou le divertissement, et montrant comment la technologie de LG pourrait améliorer cette expérience. Publier le contenu sur le fil d'actualité principal d'un compte Instagram public. Les stories d'Instagram ne sont pas admissibles. Suivez et identifiez @LG_Canada, puis ajoutez le mot-clic #LGBackToSchool dans la légende.

Le concours s'adresse aux résidents légaux du Canada âgés de 19 ans ou plus. Limite d'une (1) participation par personne. Les participations admissibles seront évaluées par LG selon les critères énoncés dans les modalités et les conditions. Les autres critères d'admissibilité et exigences relatives au contenu sont décrits dans le règlement officiel.

Trois produits de LG à gagner

Trois prix sont à gagner, d'une valeur au détail totale d'environ 3 949,97 $ CA :

L'attribution et la remise des prix sont assujetties au règlement officiel.

Célébrer la créativité et la mise en valeur de la marque

Les participations admissibles seront évaluées selon les critères suivants :

Créativité et qualité du contenu, 50 % : originalité, narration et exécution

Intégration de la marque, 50 % : qualité de la mise en valeur de LG de façon positive

Les gagnants seront annoncés le 11 septembre 2026. Les participants sélectionnés seront contactés à l'issue du processus d'évaluation et devront satisfaire à toutes les exigences de vérification, notamment répondre correctement à une question de mathématiques visant à évaluer leurs compétences, avant d'être déclarés gagnants.

Le Concours de la rentrée scolaire de LG se déroule du 14 juillet à 0 h 01 au 3 septembre 2026 à 23 h 59 (HE). Pour obtenir de plus amples renseignements et consulter l'ensemble des critères d'admissibilité et des conditions de participation, consultez la page du Concours de la rentrée scolaire de LG et le règlement officiel sur le site LG.ca.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de la fabrication, dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est composée de trois unités commerciales : solutions d'électroménagers pour la maison, solutions médias et de divertissement et solutions écoénergétiques. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et à DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site LG.ca.

SOURCE LG Electronics Canada

Personne-ressource pour les médias : LG Electronics Canada inc., Shari Balga, Cell. : 647 261-3603, [email protected]