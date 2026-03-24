Partage des produits issus de la confiscation civile et de la criminalité - Renforcer les capacités d'intervention des corps de police et l'accompagnement des victimes

QUÉBEC, le 24 mars 2026 /CNW/ - Afin de lutter toujours plus efficacement contre les réseaux criminels et d'offrir davantage de soutien aux victimes, le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière, et le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annoncent les résultats du partage des sommes saisies par les forces de l'ordre qui seront remises aux organisations policières et communautaires qui agissent directement sur le terrain contre la criminalité.

Au total, ce sont plus de 23 M$ qui retourneront à différents partenaires à la suite de la revente des biens saisis issus de la criminalité et des confiscations civiles. Ces ressources permettent notamment d'intensifier les opérations en soutenant les services policiers municipaux et autochtones, qui se partageront plus de 7,2 M$. La Sûreté du Québec recevra quant à elle des sommes totalisant plus de 6,5 M$, notamment grâce au travail des différentes équipes régionales mixtes.

Les organismes Info-Crime inc. et Échec au crime se verront remettre respectivement des sommes de 410 000 $ et de 419 034 $. Composées de bénévoles, ces deux organisations recueillent des informations du public, de manière anonyme et confidentielle, et les transmettent aux corps de police dans le but de soutenir la lutte contre la criminalité.

Un montant de près de 8,5 M$ est aussi destiné au Fonds affecté à l'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles qui soutient des initiatives visant à renforcer leur accompagnement et leur protection.

Citations :

« Le message qu'on envoie est clair : le crime ne paie pas. Ces sommes constituent un moyen additionnel pour renforcer les capacités d'intervention des corps de police et des organisations comme Info Crime inc. et Échec au crime, qui permettent à tous les citoyens et citoyennes de participer activement à la lutte quotidienne contre ceux qui profitent des plus vulnérables, et faire en sorte que nos communautés demeurent sécuritaires. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Lorsqu'un crime est commis, ce sont les victimes qui en paient le prix. Il est donc juste que l'argent provenant d'activités criminelles soit réinvesti pour elles. En versant une partie des sommes confisquées au Fonds affecté à l'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles, nous veillons à ce que cet argent soutienne concrètement ceux et celles qui en subissent les conséquences, pour qu'ils reçoivent l'aide, l'accompagnement et les services dont ils ont besoin pour se reconstruire. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Votre contribution financière a un effet direct sur notre capacité à fournir un service essentiel. Grâce à votre généreuse subvention, notre organisation peut continuer à offrir une plateforme où les citoyens peuvent soumettre des informations de manière anonyme et confidentielle. Cela nous permet de contribuer activement à rendre notre environnement plus sécuritaire, ce qui a une incidence directe sur la communauté. Nous vous sommes infiniment reconnaissants de votre soutien. »

Patrick Gaudreau, président d'Échec au crime

« Les crédits découlant du programme de partage des biens de la criminalité et des confiscations civiles ont un effet important sur nos opérations et l'amélioration continue de nos services. Il est clair que l'appui financier du MSP est indispensable pour notre organisation et pour l'atteinte de nos objectifs d'aider les forces de l'ordre à prévenir et à résoudre des crimes et d'augmenter le sentiment de sécurité des citoyens. »

Jean Touchette, président-directeur général d'Info-Crime

Faits saillants :

Ce partage du produit de l'aliénation des biens devenus la propriété de l'État à la suite d'une confiscation civile et des produits de la criminalité résulte de l'application de la Loi sur la confiscation, l'administration et l'affectation des produits et instruments d'activités illégales .

. Le Programme de financement issu du partage des produits de la criminalité (PFIPPC) a pour objectif de soutenir financièrement les interventions des organismes communautaires qui travaillent auprès des jeunes de 12 à 25 ans à risque de délinquance ou de victimisation.

La répartition des sommes remises pour les périodes 2023-2024 et 2024-2025 est présentée en annexe.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur la confiscation civile et sur le Programme de financement issu du partage des produits de la criminalité.

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securitepublique/

twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

Répartition des sommes qui proviennent de la confiscation civile Produits de la criminalié

Services de police / Organismes 2023-2024 2024-2025 Cumul 2 ans 2024-2025 Grand Total Services de police 5,666,334.00 $ 1,078,092.00 $ 6,744,426.00 $ 7,268,088.00 $ 14,012,514.00 $ Info-Crime inc. 180,000.00 $ 30,000.00 $ 210,000.00 $ 200,000.00 $ 410,000.00 $ Echec au crime 189,034.00 $ 30,000.00 $ 219,034.00 $ 200,000.00 $ 419,034.00 $ Fonds affecté à l'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles 6,037,761.00 $ 1,138,092.00 $ 7,175,853.00 $ 1,250,000.00 $ 8,425,853.00 $ Total 12,073,129.00 $ 2,276,184.00 $ 14,349,313.00 $ 8,918,088.00 $ 23,267,401.00 $











Municipalités 3,207,487.00 $ 546,126.00 $ 3,753,613.00 $ 3,472,699.00 $ 7,226,312.00 $ Blainville - $ - $ - $ 31,042.00 $ 31,042.00 $ Bromont - $ - $ - $ 1,882.00 $ 1,882.00 $ Châteauguay 4,788.00 $ - $ 4,788.00 $ 7,440.00 $ 12,228.00 $ Deux-Montagnes - $ - $ - $ 4,123.00 $ 4,123.00 $ Gatineau 68,780.00 $ - $ 68,780.00 $ 309,109.00 $ 377,889.00 $ Granby - $ - $ - $ 6,221.00 $ 6,221.00 $ Kitigan zibi - $ - $ - $ 239.00 $ 239.00 $ Lac Simon - $ - $ - $ 1,453.00 $ 1,453.00 $ Laval 47,285.00 $ 64,255.00 $ 111,540.00 $ 231,339.00 $ 342,879.00 $ L'Assomption - $ - $ - $ 1,098.00 $ 1,098.00 $ Lévis - $ - $ - $ 8,420.00 $ 8,420.00 $ Longueuil 112,770.00 $ 68,223.00 $ 180,993.00 $ 238,387.00 $ 419,380.00 $ Mascouche - $ - $ - $ 1,021.00 $ 1,021.00 $ Memphrémagog - $ - $ - $ 292.00 $ 292.00 $ Mirabel - $ - $ - $ 879.00 $ 879.00 $ Montréal 2,190,090.00 $ 316,474.00 $ 2,506,564.00 $ 1,997,252.00 $ 4,503,816.00 $ MRC Collines-de-L'Outaouais - $ 7,191.00 $ 7,191.00 $ 2,108.00 $ 9,299.00 $ Nunavik - $ 8,940.00 $ 8,940.00 $ 141.00 $ 9,081.00 $ Obedjiwan 8,618.00 $ - $ 8,618.00 $ 844.00 $ 9,462.00 $ Pikogan - $ - $ - $ 1,434.00 $ 1,434.00 $ Québec 620,147.00 $ 40,289.00 $ 660,436.00 $ 162,752.00 $ 823,188.00 $ Régie intermunicipale Richelieu-St-Laurent 13,407.00 $ - $ 13,407.00 $ 198,908.00 $ 212,315.00 $ Régie Intermunicipale Roussillon 1,882.00 $ 12,618.00 $ 14,500.00 $ 5,594.00 $ 20,094.00 $ Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville - $ - $ - $ 8,170.00 $ 8,170.00 $ Repentigny 29,121.00 $ 510.00 $ 29,631.00 $ 9,421.00 $ 39,052.00 $ Saguenay 16,986.00 $ 7,530.00 $ 24,516.00 $ 21,270.00 $ 45,786.00 $ Sherbrooke 20,022.00 $ - $ 20,022.00 $ 50,060.00 $ 70,082.00 $ St-Eustache - $ 14,516.00 $ 14,516.00 $ 27,933.00 $ 42,449.00 $ St-Jean-Sur-Richelieu 35,502.00 $ - $ 35,502.00 $ 45,075.00 $ 80,577.00 $ St-Jérôme 25,695.00 $ 4,457.00 $ 30,152.00 $ 20,543.00 $ 50,695.00 $ Terrebonne - $ - $ - $ 48,136.00 $ 48,136.00 $ Thetford Mines 1,399.00 $ - $ 1,399.00 $ 1,599.00 $ 2,998.00 $ Trois-Rivières 10,995.00 $ 1,123.00 $ 12,118.00 $ 28,240.00 $ 40,358.00 $ Uashat Mak Mani Utenam - $ - $ - $ 274.00 $ 274.00 $











Ministère de la sécurité publique 2,348,859.00 $ 531,966.00 $ 2,880,825.00 $ 3,706,224.00 $ 6,587,049.00 $ Sûreté du Québec 1,992,518.00 $ 412,952.00 $ 2,405,470.00 $ 2,897,535.00 $ 5,303,005.00 $ ERM Estrie 214,519.00 $ - $ 214,519.00 $ 73,388.00 $ 287,907.00 $ ERM Mauricie 61,914.00 $ - $ 61,914.00 $ 49,829.00 $ 111,743.00 $ ERM Montérégie 2,681.00 $ 15,482.00 $ 18,163.00 $ 26,092.00 $ 44,255.00 $ ERM Montréal 29,113.00 $ - $ 29,113.00 $ 50,113.00 $ 79,226.00 $ ERM Outaouais - $ - $ - $ 118,038.00 $ 118,038.00 $ ERM Québec 6,768.00 $ - $ 6,768.00 $ 85,249.00 $ 92,017.00 $ ERM Rive Nord 25,080.00 $ 98,944.00 $ 124,024.00 $ 327,661.00 $ 451,685.00 $ ERM Saguenay 16,266.00 $ 4,588.00 $ 20,854.00 $ 29,796.00 $ 50,650.00 $ UPAC - $ - $ - $ 48,523.00 $ 48,523.00 $











Organismes fédéraux 109,988.00 $ - $ 109,988.00 $ 89,165.00 $ 199,153.00 $ Gendarmerie royale du Canada 109,988.00 $ - $ 109,988.00 $ 89,165.00 $ 199,153.00 $











Autres organismes 369,034.00 $ 60,000.00 $ 429,034.00 $ 400,000.00 $ 829,034.00 $ Info-Crime inc. 180,000.00 $ 30,000.00 $ 210,000.00 $ 200,000.00 $ 410,000.00 $ Info-Crime Québec (Échec au crime) 189,034.00 $ 30,000.00 $ 219,034.00 $ 200,000.00 $ 419,034.00 $











Fonds affecté à l'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles 6,037,761.00 $ 1,138,092.00 $ 7,175,853.00 $ 1,250,000.00 $ 8,425,853.00 $

SOURCE Ministère de la Sécurité publique

Source : Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, responsable de la région du Nord-du-Québec, 819 444-7064, [email protected] ; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]