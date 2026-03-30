Mérite québécois de la sécurité civile 2026 - L'appel de candidatures est lancé!

QUÉBEC, le 30 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière, marque le coup d'envoi de la période de mise en candidature pour le 28e Mérite québécois de la sécurité civile. Cet événement vise à reconnaître les efforts accomplis en sécurité civile par une personne, un groupe bénévole, une municipalité, une entreprise, un organisme ou une organisation gouvernementale du Québec.

Les personnes ou les organismes intéressés ont jusqu'au 1er mai 2026 inclusivement pour soumettre un dossier de candidature. Les réalisations ou les projets soulignés doivent avoir été accomplis durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, à l'exception du prix Hommage, qui reconnaît la carrière d'exception d'une personne en matière de sécurité civile. La cérémonie de remise des distinctions aura lieu lors du Congrès de l'Association de sécurité civile du Québec qui se déroulera les 14 et 15 octobre 2026 à Drummondville.

Citation :

« Chaque année, plusieurs personnes et organisations se démarquent pour leur engagement soutenu en sécurité civile au Québec. Leurs actions en amont font la différence dans la prévention des sinistres ou dans l'ampleur de leurs conséquences s'ils n'ont pas pu être évités. C'est pourquoi je trouve important de souligner leur contribution, souvent dans l'ombre, et de leur rendre hommage. Je vous invite à proposer la candidature de citoyens, municipalités, organismes ou entreprises qui se sont distingués par leurs réalisations au cours de la dernière année. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

Le Mérite québécois de la sécurité civile a été créé en 1996. Depuis sa création, ce sont 240 lauréates et lauréats qui ont été reconnus pour leur dynamisme et leur passion de faire évoluer la sécurité civile et la sécurité incendie au Québec.

Les prix Mérite et Mention d'honneur pourront être décernés dans les catégories suivantes : Prévention ou connaissance des risques, Préparation aux sinistres et Réponse aux sinistres. Un prix Hommage peut également être remis à une personne qui s'est illustrée en sécurité civile tout au long de sa carrière.

Liens connexes :

Pour connaître les conditions d'admissibilité ou pour présenter une candidature, consultez la page Web du Mérite québécois de la sécurité civile.

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SOURCE Ministère de la Sécurité publique

Source : Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, 819 444-7064, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]