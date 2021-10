Parrainage collectif : la réception des demandes avancée à janvier 2022

QUÉBEC, le 27 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Nadine Girault, annonce aujourd'hui que la période de transmission des demandes dans le cadre du Programme des réfugiés à l'étranger (Parrainage collectif) est avancée et que les organismes et groupes de 2 à 5 personnes pourront transmettre une demande dès la mi-janvier 2022.

La ministre annonce également la publication des arrêtés ministériels qui concernent le nombre de demandes d'immigration à recevoir dans le cadre des programmes suivants :

Le Programme des entrepreneurs ;

Le Programme des travailleurs autonomes ;

Les trois Programmes-pilotes d'immigration permanente :

Transformation alimentaire ;



Préposés aux bénéficiaires ;



Intelligence artificielle, technologies de l'information et effets visuels.

Parrainage collectif

Au total, 825 demandes pourront être reçues dans le cadre du Programme des réfugiés à l'étranger (Parrainage collectif), qui seront réparties entre deux catégories, soit 400 pour les organismes et 425 pour les groupes de 2 à 5 personnes.

Il est à noter qu'un tirage au sort sera réalisé dans l'éventualité où le nombre de demandes reçues et déclarées admissibles dépasse le nombre maximal à recevoir dans l'une ou l'autre des catégories. Par souci d'en assurer l'intégrité et la transparence, cet exercice sera supervisé par un vérificateur externe et aura lieu devant témoins.

Cette année, le gouvernement avance la période de réception de demandes d'engagement, qui aura lieu du 18 janvier au 16 février 2022. Les travaux d'intégrité réalisés par le gouvernement au cours de la dernière année rendent les organismes de nouveau admissibles au programme de parrainage collectif.

Des mesures pour renforcer le processus d'examen des demandes ont également été effectuées. Précisons que les garants dont les demandes ont fait l'objet d'un rejet pour avoir fourni des renseignements ou des documents faux ou trompeurs dans les deux dernières années ne pourront pas être admissibles. Le gouvernement réaffirme ainsi sa volonté de maintenir dans ses priorités la protection des personnes réfugiées et l'intégrité du système d'immigration québécois.

Entrepreneurs et travailleurs autonomes

Les modalités quant au nombre de demandes à recevoir sont reconduites.

Programme des entrepreneurs :

25 demandes dans le volet 1 (volet avec accompagnement d'un accélérateur d'entreprises, d'un incubateur d'entreprises ou d'un centre d'entrepreneuriat universitaire) ;

Suspension jusqu'au 31 décembre 2022 de la réception des demandes dans le volet 2 (création ou exploitation d'une nouvelle entreprise).

Programme des travailleurs autonomes :

50 demandes à recevoir.

Les candidates et les candidats ayant une connaissance du français de niveau intermédiaire avancé peuvent présenter une demande en tout temps entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022 et hors des limites fixées quant au nombre de demandes à recevoir.

Programmes pilotes d'immigration permanente

Les modalités quant au nombre de demandes à recevoir sont également reconduites. La période de réception des demandes débutera le 3 novembre 2021 et prendra fin au plus tard le 31 octobre 2022 ou au moment où le nombre de demandes à recevoir sera atteint.

Transformation alimentaire et préposés aux bénéficiaires :

600 demandes à recevoir dans chacun des programmes pilotes.

Intelligence artificielle (IA) et technologies de l'information et des effets visuels (TI-EV) :

300 demandes dans le volet IA, dont un maximum de 150 candidats dans le profil francisation ;

300 demandes dans le volet TI-EV, dont un maximum de 150 candidats dans le profil francisation.

Citation :

« Notre gouvernement déploie tous les efforts nécessaires à moderniser le système d'immigration et à mieux accueillir les personnes immigrantes qui choisissent le Québec. Cette modernisation incarne un meilleur arrimage de l'immigration aux besoins de l'économie de toutes les régions de même qu'une plus grande transparence de nos politiques et programmes. Ainsi, nous avons réalisé des jalons importants dans le Parrainage collectif pour assurer la protection et l'accompagnement des personnes réfugiées et les accueillir dans la terre d'accueil exceptionnelle qu'est le Québec. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

Liens utiles :

Les modalités et les procédures à suivre pour chacun des programmes seront disponibles à l'adresse suivante :

www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/regles-procedures.html

