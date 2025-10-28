Parlons laïcité! Nouvelle parution de la Ligue des droits et libertés disponible dès maintenant

MONTRÉAL, le 28 oct. 2025 /CNW/ - La Ligue des droits et libertés (LDL) lance aujourd'hui sa nouvelle brochure Parlons laïcité!, disponible sur le web et en version imprimée. Dans le contexte actuel, la LDL juge essentiel de fournir au public des outils pour comprendre ce qu'est la véritable laïcité de l'État, c'est-à-dire un mode d'organisation sociale permettant le plein respect des droits humains.

Parlons laïcité! s'inscrit dans la continuité des interventions passées de la LDL- en faveur d'une laïcité respectueuse des droits humains. Cette publication vise à rappeler que l'objectif principal de la laïcité est de protéger l'égalité et les droits et libertés de toutes et tous, en assurant une neutralité de l'État face au religieux et en séparant le religieux du politique.

La Loi sur la laïcité en vigueur depuis 2019, le projet de loi 94 sur la laïcité dans les écoles actuellement à l'étude, ainsi que les intentions annoncées par le gouvernement d'interdire les prières de rue ou le port de signes religieux par le personnel des CPE - une volonté réaffirmée cette semaine par le ministre responsable de la Laïcité, M. Jean-François Roberge -, font fausse route. Non seulement ces politiques vont à l'encontre d'une véritable laïcité de l'État, mais elles instrumentalisent la notion même de laïcité pour déroger aux Chartes québécoise et canadienne aux dépens d'une partie de la population du Québec.

« La Ligue des droits et libertés appelle toutes les personnes et organisations qui défendent la laïcité à s'opposer fermement aux politiques discriminatoires du gouvernement actuel et à toute loi qui, au nom d'une conception falsifiée de la laïcité, s'attaque aux Chartes et aux droits qu'elles énoncent», conclut Paul-Étienne Rainville, responsable de dossiers politiques à la LDL.

À propos de la Ligue des droits et libertés

Depuis 1963, la Ligue des droits et libertés (LDL) a influencé plusieurs politiques gouvernementales et projets de loi en plus de contribuer à la création d'institutions vouées à la défense et la promotion des droits humains. Elle intervient régulièrement dans l'espace public pour porter des revendications et dénoncer des violations de droits auprès des instances gouvernementales sur la scène locale, nationale ou internationale. Son travail d'analyse, de sensibilisation et de promotion est primordial pour que les droits humains deviennent la voie à suivre vers une société juste et inclusive, pour tous et toutes. Comme organisme sans but lucratif, indépendant et non partisan, la LDL vise à défendre et à promouvoir l'universalité, l'indivisibilité et l'interdépendance des droits reconnus dans la Charte internationale des droits de l'homme.

