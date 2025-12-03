AVIS DE CONVOCATION - CONFÉRENCE DE PRESSE - Des centaines d'organisations demandent le retrait complet du projet de loi no 1

MONTRÉAL, le 3 déc. 2025 /CNW/ - Plusieurs organisations mobilisées contre le projet de loi no 1 Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec tiendront une conférence de presse le jeudi 4 décembre à 10 h pour faire connaître l'opposition de la société civile.

Le 4 décembre marque le début des consultations de la Commission des Institutions. La conférence de presse sera notamment l'occasion de dévoiler une Déclaration commune appuyée par des centaines d'organismes de la société civile, demandant d'une même voix le retrait complet du projet de loi.

Quand : Jeudi 4 décembre à 10 h

Où : Centre Saint-Pierre, 1212 rue Panet, salle 304

Qui : Les groupes suivants seront présents le 4 décembre

Ligue des droits et libertés (LDL)

Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA)

Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE)

Amnistie internationale, section Canada francophone

Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN)

Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)

Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) ou le Conseil régional FTQ Montréal métropolitain

D'autres groupes à confirmer se joindront également à l'événement.

Pour assister en ligne (Zoom), prière de nous contacter pour obtenir le lien de connexion.

SOURCE Ligue des droits et libertés

Pour informations et demandes d'entrevues : Camilla Sironi, Agence Lumina, 514 445-8312, [email protected]; Claude Rioux, Ligue des droits et libertés,514-715-7727, [email protected]