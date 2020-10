Parité en milieu de travail - Montréal obtient la Certification Platine de La Gouvernance au Féminin

MONTRÉAL, le 12 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est fière d'annoncer qu'elle a obtenu la Certification Platine dans le cadre de sa participation à la Certification Parité 2020, pilotée par La Gouvernance au Féminin (LGAF). Cette certification vise à reconnaître les organisations qui se démarquent pour favoriser l'atteinte de la parité en milieu de travail. À la suite d'une évaluation approfondie, Montréal s'est vue décernée la plus haute distinction, soit la Certification Platine.

« L'égalité entre les femmes et les hommes est une valeur fondamentale pour Montréal. C'est également l'une des valeurs essentielles inscrites dans la Charte montréalaise des droits et responsabilités. Il est impératif qu'elle se reflète au sein de la fonction publique montréalaise et nous déployons tous les efforts nécessaires pour la mise en place d'actions et des stratégies permettant d'atteindre l'égalité entre les genres, de lutter contre les préjugés sexistes et de maintenir une dynamique d'amélioration continue au sein de l'organisation », a expliqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Dans le cadre de son évaluation, LGAF a procédé à un diagnostic approfondi pour évaluer la position qu'occupe la Ville de Montréal sur le spectre de la parité des genres en analysant ses stratégies (culture et engagements) et ses actions (communications, politiques et programmes), ainsi que les résultats produits.

« La parité femmes-hommes, l'inclusion et la diversité de notre main-d'œuvre contribuent à la performance de la Ville de Montréal. Je suis fière du chemin parcouru par la Ville de Montréal, qui fait maintenant partie des organisations certifiées. Cette reconnaissance me motive à poursuivre nos efforts pour que la parité et la diversité soient une réalité à tous les niveaux hiérarchiques de la Ville et dans nos différentes catégories d'emplois », a indiqué Josée Lapointe, directrice du Service des ressources humaines de la Ville de Montréal.

« Les femmes et les hommes qui composent la fonction publique de Montréal incarnent le visage de la Ville auprès des citoyennes et des citoyens. Je suis on ne peut plus fière que la Ville de Montréal ait obtenue cette distinction significative, qui témoigne de nos efforts à titre d'employeur, pour la mise en place d'un environnement de travail égalitaire, juste et invitant. Nos efforts ne s'arrêteront pas là. Nous nous engageons à poursuivre sur cette voie pour refléter la diversité de la population que nous desservons », a conclu la mairesse Valérie Plante.

