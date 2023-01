QUÉBEC, le 31 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le professeur Yan Hamel, du Département Sciences humaines, Lettres et Communication de l'Université TÉLUQ, fait paraître aujourd'hui son dernier essai, Paris en miettes.

Cet ouvrage, qui se compose de parties en prose, de poèmes et de photos prises par l'auteur à Paris, mêle critique littéraire, souvenirs personnels et fantasmes.

Paris en miettes, du professeur de l'Université TÉLUQ Yan Hamel. (Groupe CNW/Université TÉLUQ)

On y parle de dix romanciers, soit les Québécois Anne Hébert, Marie-Claire Blais, Jacques Poulin, Michel Tremblay, Gail Scott, Jacques Godbout, Victor-Lévy Beaulieu et Hélène Frederick, ainsi que la Manitobaine Gabrielle Roy et l'Acadienne France Daigle, qui ont parfois pris le risque d'emmener leurs personnages à Paris pour qu'ils essaient (désir, velléité, épreuve?) d'y vivre.

« Nous aimons croire que l'imagination est ce que nous avons de plus personnel. Ces fictions québécoises de Paris montrent plutôt, par leurs grandes similarités, que nos fantasmes sont mus par des aspirations et des tabous communs, sur lesquels nous ne pouvons pas agir autant que nous le souhaiterions », a mentionné le professeur Hamel.

Entremêlé à ses lectures critiques éclatées, le filon poétique de cet essai hybride se joue de toutes les tonalités du français, allant du registre philosophique au verlan en passant par le joual. S'y exprime l'inavouable du malaise qui nous gagne infailliblement quand nous foulons les trottoirs de la Ville Lumière.

Comptant 216 pages et publié aux Éditions du Boréal, ce livre est en librairie à compter d'aujourd'hui.

