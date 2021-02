PARENTS.QUEBEC: Des solutions aux questions des parents

« PARENTS.QUEBEC s'inscrit dans le contexte pandémique certes, mais il est l'aboutissement de nombreuses années de travail, de partenariats développés et de demandes soutenues des parents. Le quotidien des familles a été bouleversé depuis mars dernier et la situation démontre plus que jamais l'importance d'avoir un outil qui répond aux questionnements des parents et les aide à trouver des ressources selon leurs besoins », a expliqué Kévin Roy, président de la FCPQ.

Depuis plusieurs années, la FCPQ et l'APCA souhaitent dynamiser le soutien aux parents et rassembler les ressources qui s'adressent à eux. Ensemble, ils ont pris l'initiative de concrétiser cette requête et, avec l'appui du gouvernement du Québec, ont créé le portail PARENTS.QUEBEC.

Pour l'ACPA, la participation active des parents est un élément essentiel à la réussite éducative des enfants. « Cet outil viendra combler un vide existant qui nous est régulièrement pointé par les parents qui ne savent pas vers où se tourner lorsqu'ils souhaitent accompagner leurs enfants. Nous sommes convaincus que PARENTS.QUEBEC sera un outil des plus pertinent et utile pour les parents québécois », Katherine Korakakis, présidente de l'APCA.

« Chaque jour, les parents du Québec jouent un rôle clé dans le développement et la réussite de leurs jeunes et l'appui du gouvernement du Québec à PARENTS.QUEBEC démontre l'importance et la reconnaissance que nous leur accordons. Depuis le début de la pandémie, les parents ont démontré une force et une résilience incroyables en jonglant entre l'école et le travail à la maison. Leur volonté d'obtenir de l'aide a été entendue. Cet outil deviendra une référence pour répondre à leurs questions. À l'instar de l'École ouverte, PARENTS.QUEBEC s'ajoute à la liste des ressources et des moyens concrets disponibles pour favoriser la réussite des élèves », a ajouté le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge.

Il sera également possible d'accéder à PARENTS.QUEBEC via Ecoleouverte.ca, un site Web destiné aux parents qui souhaiteraient contribuer à soutenir les apprentissages de leurs enfants et lancé par le ministère de l'Éducation.

À noter qu'une deuxième phase du projet est en développement et que celle-ci sera annoncée au cours des prochains mois.

