QUÉBEC, le 26 août 2026 /CNW/ -- La rentrée, c'est aussi pour les parents! Dans toutes les écoles publiques du Québec se tiendront au cours des prochaines semaines les assemblées annuelles des parents, souvent appelées AGA de l'école. La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) encourage les parents partout au Québec à accepter l'invitation de leur école et à y participer. Pourquoi y aller?

Parents d’élèves : c’est notre moment !

Pour rencontrer la direction de l'école.

Pour connaître le fonctionnement de l'école et les dates importantes.

Pour poser vos questions sur la vie scolaire.

Pour en savoir plus les différentes opportunités de s'impliquer.

Oui, les parents ont leur place en éducation! Que ce soit votre première ou votre dixième rentrée scolaire, vous êtes les bienvenus à l'assemblée annuelle de votre école et vous y retrouverez d'autres parents comme vous.

De nombreuses façons de s'impliquer à l'école pour les parents :

Faire du bénévolat, par exemple à la bibliothèque ou lors de sorties scolaires.

S'impliquer dans l'organisme de participation des parents (OPP), pour contribuer à la vie scolaire et aux liens avec la communauté.

Siéger au conseil d'établissement, pour prendre part aux décisions importantes pour l'école.

Jimmy Meunier, président de la FCPQ, invite les parents à faire le premier pas : « L'engagement parental en éducation, ça commence à l'assemblée des parents de l'école. Les parents ont une place à prendre dans le milieu scolaire. Que ce soit pour poser une question ou pour proposer votre candidature pour le conseil d'établissement, il ne faut pas hésiter parce que les actions des parents ont des retombées positives sur la réussite et le bien-être des élèves ».

La FCPQ est prête à accompagner les parents dans cet engagement avec des réponses à leurs questions, des activités ouvertes et rassembleuses et des outils et conseils pour comprendre leur rôle et prendre leur place en éducation. Bonne rentrée à toutes et tous!

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) regroupe les comités de parents de plus de 90 % des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis plus de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

SOURCE Fédération des comités de parents du Québec

Source : Stéphanie Rochon, Directrice des communications, Cellulaire : (581) 985-7137, Courriel : [email protected]