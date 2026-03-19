La FCPQ réagit au budget 2026-2027 du Québec - Les règles budgétaires sont attendues avec impatience

QUÉBEC, le 19 mars 2026 /CNW/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) accueille avec vigilance le budget du Québec déposé hier. Les parents engagés dans le milieu scolaire demandent que les investissements en éducation soient suffisants pour couvrir l'augmentation des coûts et pour offrir les services dont chaque élève a besoin. La FCPQ constate un effort en ce sens.

Alors que le quart des parents identifie leur situation financière comme préoccupante selon les résultats de la 3e édition de l'enquête nationale sur le bien-être des familles, il faut s'assurer que l'école reste accessible pour tous les enfants, en la finançant à la hauteur des besoins.

« Cette année, les services aux élèves ont été affectés par les compressions budgétaires et le retard dans le dépôt des règles budgétaires. De nombreux parents ont dû payer pour des services professionnels ou des activités parascolaires qui étaient auparavant offerts et couverts par les budgets. Il faudra voir le détail des règles budgétaires pour savoir si le milieu scolaire aura la prévisibilité et la souplesse nécessaires pour assurer la réussite des élèves », dit Mélanie Laviolette, présidente de la FCPQ.

Au-delà des sommes accordées, la prévisibilité est capitale pour le réseau de l'éducation. Les règles budgétaires doivent être connues et communiquées aux écoles avant la fin de l'année scolaire pour que les directions et les conseils d'établissement puissent prendre les meilleures décisions selon les besoins de leur milieu.

Par ailleurs, les parents engagés sont grandement préoccupés par les besoins en infrastructures scolaires et les retards qu'ont pris de nombreux projets dans leur approbation ou leur réalisation. Il est primordial de considérer les travaux nécessaires de construction, mais aussi d'entretien et d'agrandissement des écoles, pour assurer des milieux d'apprentissage sains et sécuritaires pour nos enfants.

Éric Girard a partagé hier qu'il souhaitait donner de la prévisibilité aux Québécois avec ce budget. La FCPQ attendra avec impatience les règles budgétaires et réitère son entière collaboration en tant que partenaire du réseau scolaire.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient depuis plus de 50 ans les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

SOURCE Fédération des comités de parents du Québec

Source : Stéphanie Rochon, Directrice des communications, Cellulaire : (581) 985-7137, Courriel : [email protected]