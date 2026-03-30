La FCPQ convie les parents d'élèves en Estrie - Pierre Bruneau sera des nôtres!

QUÉBEC, le 30 mars 2026 /CNW/ - C'est à Orford, en Estrie, qu'aura lieu cette année le grand événement national de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ). Pierre Bruneau, éminent marathonien de l'information, sera présent pour rencontrer les parents à titre de conférencier d'honneur et lancera l'événement sur le thème La communication : la voie du succès.

Près de 200 parents ont déjà confirmé leur participation à l'activité. Pour donner l'occasion au plus de parents possible de profiter de la période de tarif préférentiel, celle-ci est prolongée jusqu'au 10 avril 2026.

« Les parents font passer le bien-être de tous ceux qui les entourent avant le leur. À la FCPQ, nous croyons qu'un parent bien informé et bien outillé est mieux préparé à accompagner son enfant dans son cheminement et à s'impliquer dans la vie scolaire. C'est pourquoi nous organisons ce grand rassemblement de parents, qui proviennent de tous les coins du Québec », selon Mélanie Laviolette, présidente de la FCPQ.

Une journée pour s'outiller et se ressourcer dans un décor enchanteur… Serez-vous des nôtres?

Quand : le 30 mai 2026, de 13h à 21h.

Où : à l'Hôtel Chéribourg, à Orford, en Estrie.

À qui s'adresse cet événement : à tous les parents d'élèves du Québec intéressés par l'éducation et par la collaboration école-famille.

La programmation détaillée et les informations d'inscriptions sont accessibles sur le site web de la Fédération des comités de parents du Québec.

À quoi s'attendre?

La conférence d'honneur de Pierre Bruneau.

Une animation dynamique de notre maître de cérémonie, Stéphane Paradis.

Un salon d'exposants triés sur le volet pour venir à la rencontre des parents.

Un choix de conférences sur divers sujets d'intérêt liés aux communications : Communication parent-enfant Communication école-famille Communication dans nos comités Intelligence artificielle et usage des écrans

Des moments d'échange et de réseautage.

Un repas du soir trois services et une pause-café.

Quelques surprises…

La journée se terminera par un Gala reconnaissance au cours duquel seront honorés les parents les plus engagés du Québec, dont le parent lauréat de l'Ordre de la Fédération 2026. Le Gala lancera officiellement la Semaine nationale de l'engagement parental en éducation (SNEP), qui aura lieu du 31 mai au 6 juin.

La période de participation au programme reconnaissance est en cours. Les comités de parents peuvent déposer la candidature d'un parent pour l'Ordre jusqu'au 15 avril et peuvent nommer un parent pour la distinction Argent jusqu'au 10 mai. Toutes les écoles sont aussi invitées à honorer leurs parents bénévoles pendant la SNEP. Les informations à ce sujet se trouvent sur la page Reconnaissance du site web de la FCPQ.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis maintenant 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

SOURCE Fédération des comités de parents du Québec

Source : Stéphanie Rochon, Directrice des communications, Cellulaire : (581) 985-7137, Courriel : [email protected]