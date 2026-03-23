La prévention de la violence et de l'intimidation : une priorité pour les parents engagés

QUÉBEC, le 23 mars 2026 /CNW/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) souligne la deuxième édition de la Semaine de la prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles.

« Nous avons un rôle comme parents dans la prévention de la violence et de l'intimidation. Nos enfants nous imitent, pour le meilleur comme pour le pire, et c'est de notre responsabilité d'être des exemples de civilité et de respect, à la maison comme à l'école. Cette Semaine est une occasion de continuer à dénoncer la violence et de rappeler qu'il existe des outils pour nous aider », partage Mélanie Laviolette, présidente de la FCPQ.

Cette initiative de sensibilisation est d'autant plus importante que des études récentes confirment que la discrimination et l'incivilité sont bien présentes dans nos écoles. Par exemple, les résultats de la troisième édition de l'enquête nationale sur le bien-être des familles québécoises révèlent que 10% des parents rapportent que leur enfant subit de l'intimidation ou de la discrimination fréquemment à l'école. De plus, 57% des parents disent que leur enfant a déjà vécu une expérience d'intimidation ou de discrimination.

La FCPQ invite les parents à consulter les ressources à leur intention sur la page de la Semaine, notamment le Guide pour accompagner les parents dont les enfants sont confrontés à des situations de violence ou d'intimidation en milieu scolaire, et à initier des discussions avec leurs enfants.

La FCPQ avait aussi participé à la création d'outils pour la première édition de la Semaine, dont un balado sur la communication parent-enfant et un webinaire sur l'encadrement de la maison à la classe, qui sont toujours d'actualité. Cliquez ici pour y accéder.

Établir un climat sain et sécuritaire dans les milieux de vie et d'apprentissage est une responsabilité partagée. Travaillons ensemble pour le bien-être de nos enfants.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) regroupe les comités de parents de plus de 90 % des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis maintenant 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

SOURCE Fédération des comités de parents du Québec

Source : Stéphanie Rochon, Directrice des communications, Cellulaire : (581) 985-7137, Courriel : [email protected]