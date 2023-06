Dirigé par les Premières Nations, le corridor vise à améliorer la connectivité écologique et culturelle au long de la côte ouest de l'île de Vancouver

VICTORIA, BC, le 28 juin 2023 /CNW/ - Les corridors écologiques sont essentiels pour réduire la perte de biodiversité et aider les espèces à s'adapter aux changements climatiques. En reliant correctement les zones protégées et conservées, des processus naturels peuvent avoir lieu et les espèces peuvent se déplacer, interagir et trouver un habitat à travers de vastes paysages terrestres et marins.

Partenaires impliqués dans l'annonce d'aujourd'hui. (Groupe CNW/Parcs Canada)

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, et le Chef Gordon Planes de la Première Nation T'Sou-ke, ont annoncé leur engagement commun à soutenir le corridor écologique de la côte ouest dirigé par les Autochtones et à préserver la biodiversité de l'île de Vancouver en assurant sa longévité pour les générations futures.

Le corridor écologique de la côte ouest dirigé par les Autochtones est une initiative de collaboration entre les Premières Nations locales de l'île de Vancouver qui vise à rétablir des relations saines avec la terre, les eaux, les plantes, les animaux, les gens et le Créateur et qui est arrondie dans les principes directeurs Nuu-chah-nulth de Hishuk'ish tsawalk (l'interconnexion), Uu-a-thluk (la responsabilité de prendre soin de), Łisaak (le respect de toute chose vivante et non vivante) et le principe salish de la côte de Naut'sa mawt (ensemble, comme un).

Le corridor écologique de la côte ouest dirigé par les Autochtones, financé en partie par le Programme national des corridors écologiques de Parcs Canada, à titre de projet pilote, est fondé sur la vision de réunir des intendants des terres et des eaux autochtones et non autochtones de la côte ouest de l'île de Vancouver afin de collaborer, de partager les connaissances et de planifier une plus grande connectivité écologique, culturelle, spirituelle et économique. Il s'harmonise également avec l'engagement du gouvernement du Canada à collaborer avec les partenaires autochtones, les intervenants et d'autres ordres de gouvernement pour protéger et restaurer la biodiversité dans les milieux terrestres et marins partout au Canada afin d'aider les espèces à s'adapter aux effets des changements climatiques et à contrer ces derniers.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à l'égard de la réconciliation et du renouvellement des relations avec les peuples autochtones qui sont les premiers intendants des terres et des eaux, sur la base d'une reconnaissance des droits, du respect, de la collaboration et du partenariat.

Citations

« Le corridor écologique de la côte ouest dirigé par les Autochtones est une initiative novatrice qui profitera à la biodiversité et aux Canadiens pour les générations à venir. En investissant dans la nature et en reliant des zones d'habitats riches et diversifiés, nous permettons aux espèces de se déplacer librement dans le paysage et d'assurer leur santé et leur bien-être à long terme tout en contribuant à la lutte contre les changements climatiques. Merci à la Première Nation T'Sou-ke d'avoir coordonné ses efforts avec plus d'une douzaine de Premières Nations, ainsi qu'à tous ceux qui ont participé à cette remarquable initiative de collaboration. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Nous savons que nous avons perturbé la forêt, la maison de la faune, et nous aimerions faire partie de la restauration de la 'maison'. Nous devons être en mesure d'avoir tous les êtres vivants d'une manière saine et nous pouvons apprendre comment restaurer la terre de nos ancêtres. C'est un droit que nous acceptons à la naissance. »

Chef Gordon Planes

Première Nation T'Sou-ke

Faits en bref

Les corridors écologiques fournissent un lien avec l'habitat et offrent de nombreux autres avantages, notamment le soutien à l'adaptation aux changements climatiques et la contribution à l'arrêt et à l'inversion de la perte de biodiversité.

Les zones protégées et conservées doivent être reliées pour permettre aux processus naturels de s'écouler et aux espèces de se déplacer, d'interagir et de trouver un habitat dans de grands paysages terrestres et marins.

Guidé par la science, les connaissances autochtones et les perspectives locales, le Canada s'est engagé à conserver 25 pour cent des terres, de l'eau douce et des océans d'ici 2025, et 30 pour cent d'ici 2030.

30 pour cent d'ici 2030. Le Canada a aidé le monde à s'entendre sur le monumental Cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal lors de la plus grande Conférence des Parties à la conservation de la biodiversité, la COP15 à Montréal. Le Cadre intègre la connectivité écologique à l'intérieur d'un seul objectif et de trois cibles, y compris le but A qui stipule que l'intégrité, la connectivité et la résilience de tous les écosystèmes sont maintenues, améliorées ou restaurées, ce qui augmente considérablement la superficie des écosystèmes naturels d'ici 2050.

a aidé le monde à s'entendre sur le monumental lors de la plus grande Conférence des Parties à la conservation de la biodiversité, la à Montréal. intègre la connectivité écologique à l'intérieur d'un seul objectif et de trois cibles, y compris le but A qui stipule que l'intégrité, la connectivité et la résilience de tous les écosystèmes sont maintenues, améliorées ou restaurées, ce qui augmente considérablement la superficie des écosystèmes naturels d'ici 2050. Au cours de la dernière année, le Programme national des corridors écologiques de Parcs Canada a également versé plus de3,5 millions de dollars pour le projet pilote de corridor écologique du réseau écoparc de Cootes-Escarpement afin d'accroître collectivement la connectivité entre le marais Cootes Paradise, le port de Hamilton et l'escarpement du Niagara; 2 millions de dollars pour aider Conservation de la nature Canada à entretenir et à améliorer le corridor écologique de Forillon; et 50 000 $ à la Collaboration Algonquin-Adirondacks pour appuyer une étude sur l'écologie routière afin de déterminer les mesures de protection de la faune autour des routes achalandées de l' Ontario .

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557. [email protected] ; Relations avec les médias, Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]