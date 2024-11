Le projet de corridor écologique à la rivière Little Saskatchewan améliorera la connectivité entre le parc national du Mont- Riding et la rivière Assiniboine

WINNIPEG, MB, le 29 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger la biodiversité et à conserver trente pour cent des terres et des eaux internes et trente pour cent des aires marines et côtières d'ici 2030. Mais, pour être efficaces, ces aires protégées doivent être correctement reliées les unes aux autres afin que les espèces puissent se déplacer librement, interagir et trouver de la nourriture et un habitat adéquat.

Aujourd'hui, Terry Duguid, secrétaire parlementaire du premier ministre et conseiller spécial de l'eau, a annoncé un financement de près d'un million de dollars en soutien à une initiative de corridor écologique au Manitoba.

Financé par le Programme national des corridors écologiques de Parcs Canada, ce projet fera progresser une approche collaborative entre les gouvernements municipaux, les propriétaires fonciers et les groupes autochtones afin d'améliorer la planification de la conservation et l'intendance autochtone au cœur du Manitoba. Ce projet vise à créer une ceinture d'espaces verts le long de la rivière Little Saskatchewan, du parc national du Mont-Riding à la rivière Assiniboine, qui sera gérée pour maintenir la connectivité tout en assurant le développement durable et des moyens de subsistance pour les décennies à venir. Il améliorera également la qualité de l'eau dans les réseaux fluviaux locaux et aidera à soutenir les espèces en péril.

L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute à l'annonce de la semaine dernière, au cours de laquelle Parcs Canada s'est engagé à verser près de 6 millions de dollars pour financer des projets de corridors écologiques partout au pays. Ces projets sont dirigés par des organismes non gouvernementaux environnementaux à but non lucratif qui contribueront également plus de 7,2 millions de dollars en nature et en espèces pour faire progresser les travaux de connectivité sur le terrain dans 9 des 23 zones prioritaires nationales pour les corridors écologiques. Ces zones ont été identifiées par Parcs Canada en collaboration avec de nombreux partenaires, experts, intervenants, et citoyens, et ce à l'aide de données nationales et de nombreuses méthodes d'évaluation scientifique. Ces zones prioritaires indiquent les endroits où les corridors écologiques auraient le plus d'impact sur la réalisation d'un réseau bien relié d'aires protégées et conservées.

Les parcs et aires protégées au Canada font partie de « solutions fondées sur la nature » qui aident la nature et les gens à s'adapter aux changements climatiques. Ces lieux préservent la biodiversité, protègent les services écosystémiques, relient les paysages, absorbent et entreposent le carbone, renforcent les connaissances et la compréhension, et inspirent des actions locales pour réduire la fragmentation de l'habitat.

En investissant dans des programmes nouveaux et novateurs comme le Programme national des corridors écologiques de Parcs Canada, le gouvernement du Canada, en collaboration avec les provinces, les territoires et les gouvernements autochtones de tout le pays, respecte son engagement d'endiguer et inverser la perte de la biodiversité d'ici 2030 et de parvenir à un rétablissement complet de la nature au Canada d'ici 2050.

Citation

« Pour moi, peu d'endroits sont plus spéciaux que le parc national du Mont-Riding et la rivière Assiniboine. Les Manitobains ont demandé à notre gouvernement de préserver ces endroits et notre belle province. C'est exactement ce que confirme l'annonce d'aujourd'hui : une initiative de corridor écologique, en partenariat avec les Premières Nations locales, les propriétaires et les gouvernements locaux, pour protéger le sud-ouest de notre province. Le corridor améliorera considérablement la connectivité entre les aires protégées et conservées, permettant aux espèces de se déplacer et d'interagir librement dans notre paysage. Ces corridors aideront à enrayer la perte de biodiversité et au rétablissement de la nature d'ici 2050. En investissant dans des programmes clés comme le Programme national des corridors écologiques de Parcs Canada, notre gouvernement poursuit son objectif ambitieux de protéger 30 pour cent des terres et des eaux au Canada d'ici 2030. »

Terry Duguid

Secrétaire parlementaire du premier ministre et conseiller spécial de l'eau

Les faits en bref

S'appuyant sur la science, le savoir autochtone et les perspectives locales, le Canada s'est engagé à conserver 30 pour cent des terres, des eaux douces et des océans d'ici 2030.

s'est engagé à conserver 30 pour cent des terres, des eaux douces et des océans d'ici 2030. Les corridors écologiques offrent de nombreux avantages au-delà de la conservation de la biodiversité et de l'adaptation au changement climatique. Ils contribuent à un mode de vie durable pour les communautés locales, augmentent les possibilités pour les gens de renouer avec la nature et favorisent la coexistence entre les humains et la faune.

Lancé en 2022, le Programme national des corridors écologiques de Parcs Canada favorise la création de corridors écologiques dans des zones clés au Canada .

. Les zones prioritaires nationales pour les corridors écologiques au Canada sont les « points chauds » où les corridors écologiques peuvent avoir le plus grand impact sur le maintien de la biodiversité et des fonctions écologiques à l'avenir.

sont les « points chauds » où les corridors écologiques peuvent avoir le plus grand impact sur le maintien de la biodiversité et des fonctions écologiques à l'avenir. Le Programme national des corridors écologiques de Parcs Canada appuie le leadership autochtone en reconnaissant les valeurs d'intendance autochtones comme un objectif central des corridors. Le programme soutient également des projets dirigés par des autochtones et d'autres projets où les collectivités autochtones locales interviennent et collaborent à l'intendance des terres.

Documents connexes

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-455-3714, [email protected]; Relations avec les médias, Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]